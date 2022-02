He ido a mi primera rueda de prensa en el metaverso: el futuro será esto, pero todavía está muy verde

Las ruedas de prensa están a la orden del día en esta profesión. En el sector tecnológico lo más habitual es que las compañías den a conocer nuevos proyectos o productos, actos que vuelven a retomarse en España de forma presencial pero que, a raíz de la pandemia, han pasado ser virtuales en gran partte. Plataformas como Zoom, Meet o Microsoft Teams han pasado a ser rutina en el día a día del periodista, sin embargo, el metaverso comienza a aparecer en la agenda y por primera vez he visitado el metaverso para asistir a un evento de lanzamiento de un dispositivo.

Desde que Facebook, ahora conocida como Meta, presentara el metaverso, una sociedad virtual en la que se puede hacer cualquier cosa, era de esperar que las ruedas de prensa también dieran el salto a este mundo. El entorno virtual es un espacio idóneo para recrear situaciones reales o ficticias en las que las personas interactúan mediante avatares directamente desde sus casas. En lo que Meta adquiere presencia suficiente, si hay ya un videojuego que ofrezca grandes posibilidades de construcción con las que dar rienda suelta a la imaginación, ese es Minecraft.

El popular videojuego de bloques desarrollado por Mojang Studios es uno de los que más seguidores tiene a nivel mundial y ha sido el escenario escogido por Lenovo para presentar a la prensa su nueva tableta, la Tab 12 Pro. Para hacerlo han recreado un edificio dentro del videojuego con la forma del dispositivo y al que han dotado de diferentes espacios para disfrutar de distintas experiencias con los que darlo a conocer. Es la primera rueda de prensa que visito en el metaverso, pero tras ella tengo ganas de que lleguen más.

Demasiadas instrucciones

Los eventos presenciales no suelen ser muy complejos. Las compañías te indican la fecha y el lugar en el que se va a celebrar, y llegado el día asistes para conocer la información que tienen que compartir y hasta puedes probar de primera mano los productos, en el caso del sector tecnológico. Son un buen momento para mantener contacto con otros compañeros y ponerse al día.

Mi avatar en la rueda de prensa en Minecraft. Nacho Castañón Omicrono

Con el salto a las videollamadas, las presentaciones se volvieron más monótonas y aburridas que a las que asistía en persona. Obtienes la información —que es lo importante— pero le quitan la gracia del contacto con compañeros o probar los productos. En el metaverso se tiene una experiencia a medias. No se pueden probar los productos pero en este espacio virtual se le da una vuelta de tuerca a las ruedas de prensa haciéndolas más divertidas y amenas, eso sí, para poder entrar hacen falta demasiadas instrucciones, al menos la primera vez.

Aquí todo el proceso más complejo, ya que para asistir a una rueda de prensa en el metaverso es necesario contar con una serie de herramientas adicionales, no sólon un link para conectar. La primera de ellas es tener instalada la plataforma en cuestión, en este caso fue Minecraft, un videojuego que yo no tenía. Al ser algo nuevo para los que acudimos, la convocatoria de Lenovo llegó acompañada por una clave para el juego y unas instrucciones indispensables para poder entrar.

Mi avatar en una de las salas de la presentación en Minecraft. Nacho Castañón Omicrono

La primera de ellas indicaba cómo instalar el videojuego, algunos pudieron hacerlo directamente en la nueva tableta de Lenovo, algo que EL ESPAÑOL - Omicrono no pudo hacer al no contar con una unidad, con lo que la experiencia ya iba por detrás de la de un evento físico. Al no contar con el dispositivo lo descargué en un móvil Android, exigencia para poder acceder al servidor según las indicaciones de la compañía. Aun así, minutos antes de celebrarse la rueda de prensa conseguí asistir utilizando la versión para PC de Minecraft, algo que agradecí ya que la experiencia de juego es mejor en ese sistema.

Tras tener el juego instalado llegó el momento de entrar el servidor para poder reunirme con los demás compañeros en el metaverso y para ello la compañía compartió otra breve guía, así como las claves necesarias para acceder a la experiencia. Fue un proceso sencillo y rápido, aunque el servidor no estuvo disponible hasta unos minutos antes de la hora fijada para el inicio de la rueda de prensa.

La sala en la que se celebró la rueda de prensa. Nacho Castañón Omicrono

Más allá de las instrucciones que hay que seguir para todo el proceso, el otro gran problema de usar Minecraft es que no permite hablar con otros usuarios directamente desde el juego. Era necesario usar así otra plataforma más: Discord, que es la que usan habitualmente los streamers como canal de comunicación cuando se juntan varios en un videojuego. Es una herramienta sencilla de utilizar, ya que te creas una cuenta, pinchas en el enlace del servidor y listo, ya puedes participar en la conversación grupal. Al final, este tipo de ruedas de prensa son más complejas de llevar a cabo, con aplicaciones que instalar y códigos y claves que guardar, pero no deja de ser algo que lleva unos minutos.

Durante la experiencia también hubo algún contratiempo tecnológico más. Por ejemplo, el enlace para unirse al servidor de Discord no me funcionaba por lo que tuve que pedir otro. Además, la rueda de prensa tardó un poco en comenzar debido a unos pequeños fallos en Minecraft, que se solucionaron al poco. Todo fue como debería, excepto uno que no se solventó: no se podían ver los nuevos avatares de los asistentes.

La sala de los materiales del evento en el metaverso. Nacho Castañón Omicrono

Avatar personalizado

Si la idea de que el metaverso represente al usuario en formato digital, sí, para esta rueda de prensa cada periodista tenía a su 'yo virtual' en Minecraft. La compañía pidió a los asistentes que se compartiese con ellos días antes detalles de nuestro aspecto físico para configurarnos una skin con nuestra apariencia en el popular juego, como el color de nuestros los ojos, si usábamos gafas, si teníamos barba o el estilo de nuestro pelo. Momentos antes del evento recibimos otra pequeña guía con las instrucciones para instalar este aspecto, pero por un error en el servidor durante la experiencia no se podían ver el de los otros compañeros, solamente me veía a mí con el traje.

Ya con todo listo y el servidor disponible, comenzó la rueda de prensa. Para este evento la compañía había creado un nuevo mundo dentro de Minecraft que estaba protagonizado por un gran edificio con la forma de su nueva tablet y que en su interior contaba con diferentes espacios. Dentro, unos pasillos de colores marcaban el camino para cada una de estas salas, siendo el de tono naranja el que guiaba al gran salón de actos —repleto de detalles, como butacas— en el que tuvo lugar la presentación, que fue bastante corta.

La sala del procesador de la experiencia en Minecraft. Nacho Castañón Omicrono

Además de ser algo totalmente novedoso, ha sido una experiencia bastante divertida, ya que te podías mover con libertad por el mapa para explorar cada rincón. Para que fuese más ameno, la compañía creó diferentes salas, desde una para coger todos los materiales que se quisieran y construir por el mapa, hasta un minijuego que consistía en intentar escalar un muro hasta llegar a lo más alto de la habitación para tomarse un selfi. Incluso había una zona que simulaba ser el procesador del dispositivo.

No había tiempo limite para salirse del servidor, por lo que pude explorar cada rincón del mapa detenidamente, y que para mi sorpresa estaban llenos de detalles, lo que me hizo pensar que la compañía estuvo muchas horas trabajando en ello.

Es cierto que el proceso de acceder a esta rueda de prensa es más complejo y puede que a algunos no les convenza, pero al final ha sido una forma diferente y divertida de conocer un producto. Tras ella ahora tan sólo tengo ganas de poder asistir a otras en el metaverso, ya que tengo claro que pronto vendrán más, eso sí, hay demasiados detalles por pulir y esto está todavía verde como para llevarlo a gran escala.

