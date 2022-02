La cara oculta del metaverso: más accidentes domésticos y más televisores rotos

Sumergirse en el mundo virtual desde el salón de casa puede ser muy entretenido, pero también supone un riesgo físico para quienes se adentran en la realidad virtual y su entorno cercano. Según Aviva, compañía aseguradora, las reclamaciones de accidentes de hogar relacionadas con la RV han aumentado en el último año. De ahí que las gafas de Oculus Quest hayan lanzado en España y otros países una función para evitar chocar con objetos y la familia mientras se juega.

En los últimos años, las experiencias virtuales se han multiplicado, acelerando la creación del metaverso, donde se podrá trabajar, jugar y relacionarse en múltiples actividades totalmente virtuales. ¿Cómo puede afectar esto al entorno físico del que los usuarios del metaverso no pueden aún desvincularse?

Para Aviva, una de las principales aseguradoras de Reino Unido, el resultado es un aumento de los accidentes en el hogar. En el último año han crecido un 31%, siendo los televisores las principales víctimas de los golpes.

Televisores y objetos de valor

Los asegurados llegaron a pagar un promedio de 650 libras (775 euros al cambio) por cada golpe en 2021 cuando juegan con las gafas de realidad virtual. Mientras creen perseguir zombis por un campo o caer desde un rascacielos, los jugadores acaban dando patadas a la mesa, chocan contra el televisor o una vitrina o pisan a la mascota.

Explica Aviva que este año ya ha recibido unas cuantas reclamaciones de este tipo en las que, por ejemplo, un asegurado lanzó uno de los mandos contra el televisor para tratar de defenderse de un zombi en el juego. En otro caso, cuenta la compañía que un niño rompió dos figuritas de diseño de la repisa de la chimenea.

Los accidentes siguen creciendo

En los últimos cinco años, las reclamaciones de este tipo han aumentado para la aseguradora en Reino Unido un 68%, y esperan que los números sigan creciendo pues esta actividad cada día es más popular. El país anglosajón no es el único, internet está lleno de vídeos en los que se pueden ver estos accidentes. En el foro de Reddit, VR to ER, son constantes los vídeos de este tipo.

Es importante buscar un espacio despejado donde no se tengan objetos cerca ni la persona pueda caer por escaleras. No obstante, una vez el jugador está metido dentro del juego suele perder la noción del espacio real y se mueve sin recordar hacia donde puede o no ir. Por eso las empresas tecnológicas están probando funciones con las que avisarles de objetos cercanos o cuando un niño o una mascota se acercan al jugador.

Kelly Whittington, directora de reclamos de propiedad de Aviva, aconseja revisar el seguro del hogar antes de usar las gafas: "Estos dispositivos pueden ser una gran fuente de diversión, pero alentamos a las personas a que sean conscientes de su entorno y eche un vistazo a su seguro de hogar para asegurarse de que se adapte a sus necesidades".

