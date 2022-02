He editado todas mis fotos en este portátil y su pantalla me ha enamorado

El trabajo de un servidor tiene numerosas ventajas, y una de las más importantes es su unión con la fotografía. Muchos de los artículos de EL ESPAÑOL - Omicrono tienen un importante trabajo fotográfico detrás. Para poder llevarlo a cabo lo mejor posible uno de los elementos más importantes del fotógrafo, sea novato o profesional en España, es la de tener un ordenador o tablet no solo capaz de gestionar todo ese contenido, sino de reproducirlo con la mayor fidelidad. Es lo que promete el ASUS Vivobook Pro 15 OLED.

Este es un portátil de la gama Vivobook, pensada para estudiantes y en este caso para creadores de contenido gracias a sus variantes Pro. Unos portátiles que, al menos sobre la mesa, encajan completamente con mi uso multimedia, ya que su principal pilar es el uso de unas pantallas OLED con tecnologías prácticamente indispensables para la edición. Todo ello por un precio algo más de 1.000 euros en España, en su configuración básica.

La clave de este portátil es que es una opción intermedia entre los portátiles de gamas más profesionales que cuestan varios miles de euros más y los ordenadores para estudiantes que requieren de una cierta potencia para realizar sus tareas diarias. Y lo cierto es que este ASUS Vivobook Pro 15 OLED ha conseguido sorprenderme.

Ligero y con personalidad

El diseño de los ordenadores portátiles siempre ha generado un debate en mí. Me atraen las líneas elegantes y sencillas de los MacBook de Apple, pero no puedo decirle que no a los bordes finos y a las 'lucecitas' de los portátiles Windows más modernos que no entran en la categoría de los ultrabooks. El Vivobook Pro 15 OLED se mueve justo en ese punto intermedio.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

Es un ordenador sobrio, pero que tiene detallitos estéticos que le dan personalidad, la suficiente como para que no me muera de vergüenza al sacarlo de la mochila. Por ejemplo, tiene el teclado retroiluminado y un logotipo de ASUS en 3D dispuesto en la tapa que lo hacen fácilmente reconocible. Pero afortunadamente estas filigranas no se han extendido de forma excesiva al resto del portátil, haciendo que consiga pasar relativamente inadvertido.

Algo que personalmente odio de los ordenadores portátiles de edición multimedia más caros es que deben empacar un buen hardware en un espacio muy pequeño, haciendo que sean pesados y difícilmente manejables. Teniendo en cuenta que el portátil siempre me lo llevo junto a mi cámara, mi trípode y mi equipo fotográfico, es vital para mí que mi portátil sea ligero y llevable. Transportar el Vivobook Pro es todo un gustazo, ya que cuenta con un peso de tan solo 1,65 kilos y no es especialmente voluminoso en la mochila.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

Pero el gusto en el uso de este ordenador no se limita solamente a lo estético. El chasis se siente robusto, bien construido y es tremendamente suave al tacto. Muy importante, ya que pese a su ligereza, su construcción hace que no tenga miedo de que este ordenador 'baile' en mi mochila junto a mis objetivos y a mis cuerpos de cámara.

En definitiva, este ASUS Vivobook es un ordenador que entra por los ojos para los que quieren un portátil relativamente diferente pero que eso no implique ni lucecitas RGB estrambóticas ni un tamaño más parecido al de una PS5 que al de un portátil convencional. Si la estética y el diseño son un punto importante para ti, el Vivobook cumple exactamente como tiene que hacerlo.

Una pantalla espectacular

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

La gran apuesta de este ASUS Vivobook Pro 15 OLED es su pantalla. Como bien indica el nombre del portátil, su pantalla es una OLED de 15,6 pulgadas en resolución Full HD y con compatibilidad HDR. No obstante, es en sus tecnologías donde está la gracia ya que además de tener hasta 600 nits de brillo, esta pantalla es ideal para creación de contenido.

Cuenta con el 100% de la gama de colores DCI-P3, tiene certificación TUVRheiland para emisión baja de luz azul y validación Pantone para una mejor calibración del color. La tecnología OLED permite obtener un contraste muy acentuado, y tiene certificación DisplayHD 500 para conseguir un mejor rango dinámico con negros más puros y dispone de un contraste es de 1.6000.000:1.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

La pantalla es el punto más importante para el uso de mi portátil, ya que es en él en el que, por comodidad, edito todas las fotos que tomo no solo para mi trabajo, sino las que hago por hobby. Tener una fidelidad de color alta o una buena definición es vital, debido a que así puedo calibrar todos los detalles de la imagen para que queden perfectos de cara a su publicación en Internet como su exposición, su contraste o su color Y en este sentido, el Vivobook Pro 15 OLED cumple con nota.

La pantalla está en un formato 16:9, perfecta para consumir contenido y para editar fotos y vídeos, usualmente, tomados en ese formato. Además, la alta cobertura de colores DCI-P3 y la gama de colores sRGB consiguen que me despreocupe a la hora de modificar drásticamente el color de mis fotografías, lo cual es todo un alivio. Por si fuera poco, también dispone de un tiempo de respuesta muy rápido para poder ver escenas de acción en películas y juegos sin desenfoque.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

También es importante destacar el gran papel que este panel desempeña en exteriores, ya que en más de una ocasión he tenido que editar 'en el momento' fotografías recién tomadas a plena luz del día. Los ángulos de vista así como el tratamiento del panel harán que esto no sea un problema ni mucho menos.

Rendimiento de sobra

Si bien mis flujos de trabajo no llegan a entrar en un entorno profesional, sí que le exijo a mi ordenador un cierto nivel de potencia. Siempre disparo en formato RAW y a la vez que edito mis fotografías, me dedico a escribir, consultar correos o navegar por Internet. Temía que con un diseño tan 'compacto' como el del ASUS Vivobook 15 OLED tuviera problemas en esten sentido.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

Y no ha sido así. ASUS ha tenido a bien el incluir unas características la mar de suficientes para cualquier tipo de uso, incluso el que pasa por edición multimedia. En este caso, ASUS se alía con AMD para ofrecer procesadores de la serie 5000 Ryzen para portátiles. Nuestro modelo era el que montaba un procesador AMD Ryzen 5 5600H, de 6 núcleos hasta 4,2 GHz. Le acompaña una GPU GeForce RTX 3050, que además está potenciada con drivers de Nvidia Studio.

Estos drivers están optimizados para el diseño y la creación de contenido de todo tipo, incluyendo el contenido en 3D, el diseño así como la edición de multimedia variado. Sí, se podrá jugar con este portátil a algunos juegos, pero de nuevo, su orientación es bastante más directa hacia el sector del trabajo audiovisual.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

Le acompañan 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3.200 MHz y hasta 1 TB de memoria SSD. Los procesadores Ryzen se benefician de memorias RAM rápidas, por lo que la fluidez de Windows 10, el sistema de este PC, ha sido constante en todo momento. Por cierto, no necesitarás ponerle un trozo de plástico a la cámara para bloquearla; el portátil incluye una para tapar la lente.

Un punto a resaltar de este ordenador es que es tremendamente fresco; dispone de tecnología IceCool Plus, con un sistema de refrigeración de dos ventiladores que han conseguido que incluso a la hora de exportar grandes cantidades de archivos RAWs de una sentada no note calor en el chasis (sin dejar de oír estos ventiladores, por supueso).

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

La batería es otro punto a tener en cuenta. 63 Wh que serán más que suficientes para un uso continuado en el día. Evidentemente, cuanto mayor sea la carga de trabajo que se le exija al portátil, menos durará la batería. Y aunque sí que he conseguido 'vaciar' este ASUS Vvibook Pro 15 a base de meterle mucha 'caña' en Photoshop y Lightroom, ha aguantado el tipo lo suficiente.

Los puertos ha sido otro detalle que destaco de este portátil. Jack de 3,5 milímetros, USB-A así como USB-C y un lector de tarjetas microSD, que hubiéramos preferido que fuera de tamaño completo. Agradecemos enormemente la inclusión de un HDMI completo así como el añadido de 3 USB-A, así que la conectividad no ha sido ningún problema.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

Aunque no escriba de forma tan intensa en un ordenador portátil como haría en mi ordenador de sobremesa, el teclado es otro motivo que determina la compra de un dispositivo. El del ASUS Vivobook Pro 15 OLED es sublime; tiene un recorrido medio que devuelve una sensación muy satisfactoria a la hora de pulsar cada una de las teclas y estas son muy suaves y agradables.

Finalmente, ASUS ha decidido dotar a este modelo de Vivobook de un panel táctil con funciones especiales. Con un par de toques, podremos controlar detalles como el volumen o el tacto gracias a unas ruedas interactivas que aparecen en el panel con el que movemos el ratón.

La clave está en los detalles

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

De nada sirve tener potencia a nivel de hardware si el software no acompaña. Especialmente en mi caso, ya que yo soy usuario asiduo de macOS y este ASUS Vivobook Pro 15 OLED usa Windows 10, con actualización a Windows 11 gratuita. ASUS, afortunadamente, no se ha limitado al uso del software de Microsoft, y ha optado por incluir herramientas verdaderamente útiles.

El mejor añadido de todos es la aplicación ProArt de ASUS, incluida en sus dispositivos de la gama para profesionales artísticos y creadores de contenido multimedia. En general, esta aplicación me ha permitido, entre otras cosas, controlar prácticamente todos los aspectos del ordenador; desde el funcionamiento de los ventiladores hasta la carga de CPU, con datos exactos sobre temperatura, uso, velocidad...

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

Todo ello con perfiles de rendimiento predefinidos para según qué tareas. Incluso permite realizar una calibración de color del panel y modificar algunos de los controles disponibles en el ordenador. Tanto ProArt como MyASUS, una app similar que también sirve para controlar diversas características del portátil y acceder a recomendaciones de aplicaciones y ventajas exclusivas por su uso.

¿Me lo compro?

El ASUS Vivobook Pro 15 OLED ha sido el dispositivo que he usado para el trabajo on-the-go. Una experiencia con la que siempre he tenido problemas de todo tipo que me han hecho desconfiar del factor de forma de los portátiles para trabajos fotográficos y similares. Esta alternativa de ASUS me ha hecho despreocuparme a la hora de salir de casa, sabiendo que en cualquier momento podía hacer uso de él sin problemas.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED Manuel Fernández Omicrono

Si bien es cierto que los usuarios profesionales de las más altas esferas audiovisuales tendrán que buscar en otro sitio, los usuarios entusiastas y los creadores de contenido verán en este Vivobook Pro 15 OLED una gran alternativa como 'todoterreno' para el trabajo multimedia, siendo totalmente recomendable.

