Probamos el Razer Blade 17, un potentísimo portátil gaming que sustituirá a tu PC de sobremesa

Cuando hablamos de ordenadores portátiles, solemos pensar en modelos que van desde las 13 hasta las 15 pulgadas. Por algo se les llama así, portátiles. No obstante, algunos usuarios como los amantes de los videojuegos mayores prestaciones y tamaños de pantalla más grandes y por eso en el mercado del gaming vemos auténticas barbaridades que se salen de lo común. Es lo que ocurre con el Razer Blade 17.

Este es el ordenador gaming más tope de la gama de portátiles de Razer, la famosa firma de accesorios para videojuegos. No solo en especificaciones, sino también en tamaño: este portátil tiene una pantalla de 17,3 pulgadas y un precio no apto para todos los bolsillos: 2.599 euros en su versión más básica.

El Blade es tan potente y tan imponente que es capaz de venir a sustituir en tu escritorio al tradicional ordenador de sobremesa con un claro argumento en mente: es una estación de juego de alta potencia que además puedes transportar.

Sobrio y elegante

Razer, como ha ocurrido con otros de sus productos, ha optado en el terreno del diseño por la mejor vía posible: elegancia y sobriedad. Atrás quedaron los diseños estrambóticos repletos de RGB y lucecitas. Este Razer Blade 17 tiene un acabado mate con tratamiento anti huellas, en negro y con unos pocos detallitos estéticos propios de la marca, como los puertos en color verde, el logo de la compañía en la tapa superior o el teclado retroiluminado.

El portátil apuesta por el minimalismo; el teclado situado en el centro con dos altavoces compatibles con el estándar THX Spatial Audio a los lados, y con un generoso panel táctil inferior. Integrado en uno de los altavoces nos encontramos con el botón de encendido y apagado, que no nos ha acabado de convencer por su forma y por su tacto. No integra un lector de huellas dactilares.

Pese a lo simple del diseño, este Razer Blade 17 impone mucho en la mesa debido a su tamaño. No es para menos; tiene 19,9 milímetros de grosor y un peso de 2,75 kilogramos. Lo has adivinado; no es un portátil ni fácil de transportar ni cómodo de tener encima. Si queremos usar el ordenador de la forma más sencilla posible nos veremos casi obligados a usar un escritorio.

El que este ordenador tenga un chasis tan grande tiene una ventaja clara, y es que no faltan puertos para conectar cosas. Tenemos 2 puertos USB-C 3.2 2ª Gen Thunderbolt 4, 3 USB 3.2 2ª Gen tipo A, un lector de huellas SD UHS-III, un jack de 3,5 milímetros, un puerto HDMI 2.1 e incluso un puerto Ethernet. Tendremos mucha capacidad para conectar todo tipo de accesorios al portátil.

En resumidas cuentas, el Razer Blade 17 se siente como un absoluto tanque, en todos los sentidos de la palabra. Es increíblemente robusto y sólido, y su construcción es extremadamente premium. Sin duda alguna, la sensación que devuelve el Blade 17 es la que cualquier portátil de gama alta debería ofrecer.

Una bestia en rendimiento

Actualmente, Razer ofrece una buena variedad de combinaciones de hardware para este Razer Blade 17. Estas son las variantes que actualmente Razer vende para este modelo de 17 pulgadas:

Intel Core i7-11800H / Pantalla QHD 165 Hz o pantalla Full HD a 360 Hz / Nvidia RTX 3060 o Nvidia RTX 3070 / 16 GB RAM / 1 TB SSD.

Intel Core i9-11900H / Pantalla 4K táctil a 120 Hz o pantalla Full HD a 360 Hz / Nvidia RTX 3080 / 32 GB de memoria RAM / 1 TB SSD.

En nuestro caso, nuestras pruebas han sido realizadas con el modelo más tope de la lista, que monta un Intel Core i9-11900H de 8 núcleos y 16 hilos capaz de alcanzar los 4,9 GHz de velocidad, la GPU Nvidia RTX 3080 y con la pantalla 4K táctil a 120 Hz. El resto de características, como el diseño son básicamente las mismas en cada uno de los modelos.

Hablamos de lo mejor de Intel para portátiles en cuanto a procesadores junto a la gama más potente de tarjetas gráficas dedicadas de Nvidia. Todo ello empacado en un ordenador portátil de gran tamaño, con una buena refrigeración y pensado para el gaming de alto nivel. El rendimiento queda fuera de toda duda: este ordenador podrá con absolutamente todo lo que le eches.

El rendimiento que otorga este Razer Blade 17 es sencillamente excelente. Incluso teniendo en cuenta que estamos usando una resolución tan exigente como 4K. Al tener una pantalla a 120 Hz (es decir, que podrá mostrar 120 fotogramas por segundo) hemos conseguido obtener una experiencia gaming con más de 100 fps en prácticamente todos los títulos que hemos jugado.

Incluso nos hemos atrevido con juegos gráficamente exigentes, como Red Dead Redemption 2 o Anthem, y en ningún momento el Razer Blade 17 ha hincado la rodilla. En el peor de los casos (recordemos, a 4K) conseguiremos tasas de fotogramas de como mínimo 70 fps en configuraciones altas de gráficos.

Lo mismo ocurre en el apartado de la productividad. La edición de vídeo y fotografía a nivel profesional tampoco es un problema en este Razer Blade 17. Este ordenador portátil no tiene nada que envidiarle a un ordenador de escritorio de gama alta en este sentido, y será perfecto para los que quieren potencia bruta on the go.

Por supuesto, eso viene con algunas concesiones. Para empezar, si le metemos mucha caña al portátil tendremos que pasar por el cargador y jugar enchufados a la corriente para que no nos quedemos rápidamente sin batería. Por otra parte, los ventiladores del ordenador comenzarán a sonar, aunque si usamos cascos, no nos resultará un problema.

Los únicos casos en los que nos hemos visto forzados a cambiar algunas configuraciones gráficas han sido en títulos muy extremos a nivel gráfico como Crysis 3 o en juegos muy mal optimizados. E incluso en ese escenario, simplemente hemos tenido que ajustar un par de opciones para rebajar un poco la carga gráfica.

Mención especial al teclado del Razer Blade 17, que no sorprende pero tampoco defrauda. Sí, es un teclado de membrana convencional y no llega al punto de comodidad de los ya comunes teclados mecánicos. Pero las teclas son cómodas, suaves de pulsar y su iluminación se puede configurar mediante Razer Synapse, el software de la firma que viene incluido en el portátil. Nos servirá para jugar sin problemas.

El panel táctil, por su parte, también nos ha resultado generoso y cómodo de usar, aunque más que seguramente acabemos usando un ratón dedicado para jugar.

La batería de este portátil es de 70,5 WHr, que sobre el papel otorga casi 6 horas de reproducción multimedia. Una buena cifra que hemos alcanzado, aunque con la misma pega de siempre: si jugamos, en poco tiempo tendremos que usar el cargador de 230W incluido.

Para gamers y creadores

El Razer Blade 17 no solo quiere contentar a los gamers, sino también a creadores de contenido. Para ello usa su arma más poderosa: su pantalla de 17,3 pulgadas. Una pantalla que aprovecha muy bien el espacio y tiene bordes ínfimos, salvo por el inferior.

En nuestro caso, la experiencia se ha basado en la versión con la pantalla 4K táctil a 120 Hz. Un panel dedicado a creadores de contenido que quieran una buena fidelidad de color gracias a su gama de colores sRGB del 100% y a su resolución. Los usuarios que quieran la mayor velocidad posible a costa de la resolución, podrán optar por el panel a 360 Hz en Full HD.

La pantalla es uno de los grandes aciertos del Razer Blade 17. La definición y el detalle son increíbles, teniendo en cuenta que estamos metiendo una resolución 4K en tan solo 17,3 pulgadas. Pero es la calibración del color y el uso del HDR y de la calidad del panel los que hacen que esta pantalla sea ideal no solo para consumir multimedia, sino para editar archivos multimedia de todo tipo, como vídeo o foto.

Los bordes de la pantalla, de tan solo 6 milímetros, consiguen que la experiencia sea todavía más inmersiva y los 120 Hz del panel hacen que jugar a juegos a más de 100 fps sea toda una delicia. Su única pega, a nuestro parecer, es que le falta un pequeño punto extra de brillo. Nada dramático desde luego, pero en situaciones de mucha luz ambiental, quizás tengamos algún que otro problema de visión que otro.

La decepción llega en el apartado del audio. Pese a tener un sistema estéreo 2.0 con 4 altavoces, los altavoces del Razer Blade 17 se quedan algo cortos. Notamos una leve falta de volumen y la riqueza del audio no es tan completa como nos gustaría, pese a tener los altavoces en la parte frontal.

El sistema THX Spatial Audio puede ser muy útil en partidas debido a la amplitud que otorga al sonido, pero no nos servirá de mucho en el día a día. La cámara frontal del Razer Blade 17 es 1080p y soporta tecnología infrarroja, por lo que es compatible con Windows Hello para iniciar sesión sin contraseña.

Un sobremesa que puedes mover

¿Cuál es el propósito del Razer Blade 17? Es fácil pensar que aplicarle la palabra 'portátil' a este dispositivo no podría ser muy acertado, ya que realmente no está pensado para la movilidad. No obstante, lo que busca este ordenador portátil es que los gamers puedan llevarse allá donde quieran su estación de 'batalla' favorita.

Y es que como hemos dicho, el rendimiento de este Razer Blade 17 es toda una maravilla, y su pantalla de 17,3 pulgadas es bestial tanto para jugar como para consumir multimedia. Es un ordenador que nos ahorra tener una torre, una pantalla 4K, y un teclado separados. Además, no es ni mucho menos fácil mover una torre de un sitio a otro, sobre todo si monta hardware de gama alta.

Creemos que el Razer Blade 17 ha conseguido precisamente eso, y con la ventaja de que no dejará tirados a ninguno de sus usuarios a la hora de querer jugar a juegos exigentes o de realizar tareas intensivas gráficamente. Si buscas un ordenador portátil de gran formato, esta es una de las mejores opciones.

