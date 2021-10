Razer da un paso más allá en el gaming: llegan sus componentes de alto rendimiento para PC

vHoy ha comenzado la RazerCon, la convención de la firma de gaming Razer -una de las más populares entre los gamers de España-, ha presentado una nueva generación de productos pensados para los amantes del PC. Concretamente, ha lanzado por primera vez componentes de alto rendimiento para PC gaming, un paso de gigante en llegar a todos los rincones de la experiencia del jugador.

Ha presentado hasta 4 productos: los Razer Kunai (ventiladores de alto rendimiento RGB), la Razer Hanbo (una refrigeración AIO de triple ventilador), la Razer Katana (una fuente de alimentación RGB modular) y el Razer PWM, un controlador de ventiladores con modulador PWM que admite hasta 8 ventiladores Kunai.

Todos estos componentes integrados a la perfección con Razer Synapse, el software que controla en uno todos los aspectos de los dispositivos de la compañía, incluyendo la iluminación RGB. En este caso, podremos controlar todos los aspectos de estos dispositivos, como la curva de acción de los ventiladores Kunai.

Nuevo hardware de Razer

Todos estos componentes están pensados para los usuarios que quieren montarse ordenadores a piezas. Prácticamente todos están dotados de RGB, con la intención de que el usuario que quiera hacerse con ellos, pueda controlar con un único software toda la iluminación de su ordenador.

Nuevo hardware de Razer Razer

Los Razer Kunai son unos ventiladores de tecnología hidráulica, y llegan en tamaños de 120 y 140 milímetros. La idea de estos ventiladores es que sean eficientes a la par de silenciosos y minimalistas. Junto a ellos también vemos la Razer Hanbo, una refrigeración líquida all in one con una tapa RGB en la bomba.

Esta refrigeración ha sido fabricada en colaboración con Asetek y llega en tamaños de 240 y 360 milímetros. Por supuesto, tanto la bomba como los propios ventiladores del radiador tienen RGB, incluyendo el aro de la tapa de la bomba que, por cierto, se puede redireccionar.

Nuevo hardware de Razer Razer

Pasamos a la Razer Katana, una fuente de alimentación con clasificación "Platinum". Llegan en potencias de entre 750 y 1.200W, y tendrá una versión exclusiva con clasificación "Titanio" que alcanzará los 1.600W. De nuevo, el ventilador incluido tiene RGB y el resto de la fuente es totalmente modular, pudiendo elegir qué cables necesitamos para cada componente de la caja.

Finalmente, pasamos al controlador de ventiladores PWM. Es capaz de soportar hasta 8 ventiladores Kunai y tiene integración con Razer Synapse para controlar, al mismo tiempo, todos estos ventiladores. Dicho módulo podremos acoplarlo en cualquier parte de la caja, como cualquier otro de la competencia.

Nuevo hardware de Razer Razer

Precio y disponibilidad

Todo este hardware se empezará a distribuir primero en Estados Unidos y su lanzamiento pasará por España y el resto del mundo a finales de año. Aunque los Razer Katana y Hanbo aún no tienen precio, el controlador PWM tendrá un precio de 54,99 euros y los Razer Kunai tendrán un precio de 49,99 euros.

Los Razer Kunai y el módulo PWM estarán disponibles a partir del 21 de octubre y el Razer Hanbo no llegará hasta noviembre de este año. La Razer Katana tendrá que retrasarse hasta comienzos de 2022, sin una fecha determinada.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan