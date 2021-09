Los dedales gaming, lo último de Razer para jugar como nunca en el móvil

En el mundo de los videojuegos (o más bien, el de los periféricos gaming) hemos visto todo tipo de locuras. En España no faltan ejemplos, pero puede que Razer se haya llevado la palma con sus fundas para los dedos gaming. No, no es una broma; esto existe de verdad.

Razer ha anunciado los que son sus primeros dedales gaming. Como has podido adivinar, estas son unas fundas para los dedos para que puedas jugar a todo tipo de juegos de smartphone. Es un producto real que, además, tienen un por qué que quizás no esperabas.

Las fundas bautizadas como Gaming Finger Sleeve son fundas para jugar a videojuegos móviles y que tienen como función evitar que el móvil se nos resbale de las manos y por supuesto proteger tanto la pantalla como nuestros dedos al jugar.

Dedales gaming

Dedales de Razer Razer Omicrono

Estos dedales están fabricados en una mezcla de licra y nylon, tejidas en una fibra de plata. Esto permite que los dedales no afecten al toque de la pantalla, ya que así el contacto entre nuestros dedos y la pantalla sigue siendo el mismo. Esto, además, no evita que estos dedales se puedan lavar.

Tienen un espesor de 0,8 milímetros, son capaces de absorber el sudor y al ser de tela, se pueden adaptar a todos los tipos de dedos, siendo "universales". De esta forma, cualquier jugador que quiera usar estos dedales por largas sesiones de juego no tendrá problemas ni de tamaño ni de sudoración.

¿Tienen sentido?

Dedales de Razer Razwr Omicrono

Aunque para muchos este producto pueda ser una tontería, lo cierto es que tienen cierto sentido. En Asia es tremendamente común jugar a todo tipo de videojuegos móviles, especialmente los que requieren de cierta habilidad como los shooters (ya sean Warzone, PUBG, etcétera). Por ende, este producto tiene cierto sentido en aquellos lares.

Según Razer, estas fundas evitarán algunos de los problemas de jugar largas sesiones de juego con el smartphone; desde un deterioro de la pantalla hasta proteger las yemas de nuestros dedos. Todo por el módico precio de 9,99 dólares en la tienda de Razer, aunque no se venderán en España.

Este no es ni mucho menos el único producto 'peculiar' que la afamada marca gaming ha lanzado en estos últimos años, incluso fuera del terreno de los videojuegos. Ya lo vimos con sus propias gafas para escuchar música así como con su mascarilla inteligente con RGB.

