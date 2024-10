Aston Martin protege a Lance Stroll: se autoinculpan de que sea más lento que Fernando Alonso y no logre puntuar

La diferencia de rendimiento entre Fernando Alonso y Lance Stroll en la temporada 2024 de la Fórmula 1 ha sido objeto de debate, y Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, ha salido en defensa de su piloto canadiense.

Aunque el piloto español ha mostrado un rendimiento consistente y superior en las últimas carreras, Krack explicó recientemente cómo las características del monoplaza están afectando a ambos pilotos, pero en especial a Stroll, quien ha tenido dificultades para puntuar y mantener el ritmo del asturiano.

En las últimas cinco carreras antes del parón de tres semanas, Fernando Alonso ha conseguido sumar 17 puntos, mientras que Lance Stroll ha terminado fuera de los puntos, con un 11.º puesto en Spa y un 13.º en Zandvoort como sus mejores resultados.

Ante esta situación, el jefe luxemburgués del equipo Aston Martin argumentó que la principal razón del bajo rendimiento de Stroll es la falta de confianza con el AMR24, el monoplaza diseñado en la factoría de Silverstone para esta temporada.

"Creo que lo que le falta es confianza con el coche", afirmó Krack, justificando que, cuando Stroll tiene un monoplaza que le da seguridad, puede ser extremadamente rápido, como lo demostró en la Q2 del Gran Premio de los Países Bajos, donde logró un sorprendente cuarto lugar.

Fernando Alonso y Mike Krack conversan en el box de Aston Martin Aston Martin

Dependencia del monoplaza

Mike Krack no dudó en asumir parte de la responsabilidad por el bajo rendimiento de Lance Stroll, asegurando que es trabajo del equipo proporcionarle un coche que le brinde la confianza necesaria para rendir a su mejor nivel.

"Ya sabes lo que pasa con Lance, si le damos un coche que rinde, va a ser muy, muy bueno", señaló el jefe de equipo, añadiendo que, si el canadiense no siente esa confianza, su rendimiento disminuye significativamente, especialmente en circuitos desafiantes como Bakú o Singapur, donde los muros están muy cerca de la pista.

Con estas declaraciones, Krack pone en perspectiva la situación del piloto canadiense, e hijo del Presidente del equipo Lawrence Stroll, resaltando que no se trata de una falta de talento, sino de un problema de confianza que surge cuando el coche no responde a las expectativas del piloto.

"Depende de nosotros darle un coche que le dé la confianza que necesita para rendir a su mejor nivel", concluyó el jefe de equipo, reconociendo que el equipo debe seguir trabajando para ajustar el monoplaza a las necesidades de sus dos pilotos.

La visión de Alonso

Por su parte, Fernando Alonso también ha expresado sus opiniones sobre el presente y el futuro de Aston Martin. Con más de 20 años de experiencia en la Fórmula 1, el bicampeón mundial ha pasado por diversos equipos a lo largo de su carrera, incluyendo Ferrari, Renault y McLaren.

En su análisis sobre cómo varía el enfoque de los equipos, Alonso fue claro: todos los equipos buscan la perfección constantemente, pero lo que cambia es la mentalidad y experiencia del piloto en diferentes momentos de su vida.

"Yo no era el mismo cuando tenía 20 años y estaba en Renault. No veía las cosas igual cuando tenía 30 y estaba en Ferrari. Y no veo ahora las cosas igual a los 40 cuando estoy en Aston Martin", reflexionó Alonso, destacando que la madurez y la experiencia influyen en cómo afronta los retos de la Fórmula 1 en la actualidad.

Sin embargo, el piloto asturiano cree que lo que diferencia a Aston Martin de sus equipos anteriores es la determinación y visión a largo plazo del equipo liderado por Lawrence Stroll.

"Aston Martin es el equipo más determinado en el que he estado en mi carrera", afirmó, elogiando el compromiso del equipo para seguir creciendo y mejorar. Alonso destacó que, aunque todos los equipos buscan lo mismo en cuanto a rendimiento, la forma en que Aston Martin está construyendo su futuro es única.

El futuro de Aston Martin

El crecimiento del equipo británico desde la llegada de Lawrence Stroll ha sido evidente. Desde la construcción de una nueva fábrica hasta la reciente incorporación de Adrian Newey, uno de los ingenieros más reconocidos en la historia de la Fórmula 1, Aston Martin está invirtiendo en el futuro.

Mike Krack, quien ha estado al mando del equipo desde 2022, señaló que este proceso de expansión ha sido ambicioso, pero todavía queda mucho por hacer para llegar al objetivo final.

"Cuando me incorporé, todavía estábamos en el edificio antiguo, la antigua fábrica de Jordan. La construcción del campus ni siquiera estaba lista todavía, pero teníamos grandes planes", recordó.

Fernando Alonso celebra su podio número 100 en Fórmula 1. EFE.

Este crecimiento no ha sido solo en términos de infraestructura, sino también en la plantilla del equipo, que ha visto una expansión significativa.

El jefe de equipo subrayó que uno de los mayores desafíos ha sido crear un ambiente de trabajo positivo para que las personas puedan rendir al máximo. "Necesitamos crear un ambiente en el que la gente pueda hablar de cosas, reírse, pasar un buen rato y que a la gente le guste estar allí", explicó Krack.

A pesar de los altibajos que el equipo ha enfrentado en la temporada 2024, Krack confía en el futuro de Aston Martin. Con la llegada de Newey y otras incorporaciones estratégicas, el equipo tiene la infraestructura y el talento para seguir compitiendo al más alto nivel. No obstante, Krack es consciente de que el éxito no llega de la noche a la mañana y que la Fórmula 1 es un deporte lleno de desafíos.

"Todavía tenemos mucho trabajo por delante", reconoció, señalando que el desarrollo del coche y del equipo es un proceso continuo. Para Fernando Alonso, el éxito en la Fórmula 1 no solo se trata de tener un coche rápido, sino de mantener una concentración constante.

"No puedes estar en la Fórmula 1 sin comprometerte con este deporte. Creo que es un trabajo diario, desde la hora del desayuno hasta la hora de dormir", comentó el español, dejando claro que la clave para ser uno de los mejores pilotos del mundo es la dedicación y el enfoque mental.

En conclusión, aunque Aston Martin sigue trabajando para ofrecer un monoplaza competitivo a ambos pilotos, es evidente que el equipo se está centrando en construir un proyecto sólido y duradero.

La protección de Lance Stroll por parte de Mike Krack refleja la confianza del equipo en su piloto, pero también reconoce que el éxito en la Fórmula 1 depende de múltiples factores, incluyendo la capacidad de proporcionar un coche que se ajuste a las necesidades de cada piloto.

Mientras tanto, Fernando Alonso sigue siendo un pilar fundamental para el equipo, tanto por su experiencia como por su enfoque en el futuro.