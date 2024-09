Newey habla por primera vez de cómo es Aston Martin por dentro: ya hay algo que le enamora de su nuevo equipo

Adrian Newey, considerado uno de los mejores ingenieros en la historia de la Fórmula 1, ha decidido dar un nuevo giro en su carrera al unirse al equipo Aston Martin. Desde el próximo 2 de marzo de 2025, el británico comenzará a trabajar oficialmente en las instalaciones de la escudería en Silverstone, concretamente en el nuevo Campus Tecnológico.

Lawrence Stroll, propietario del equipo, siempre ha confesado que considera esta instalación esencial para llevar a Aston Martin a la cúspide del automovilismo mundial. En sus primeras declaraciones públicas, Adrian Newey no solo ha elogiado las nuevas instalaciones, sino que ha destacado aspectos clave que le han enamorado de su nuevo equipo.

El ingeniero británico ha sido testigo de la evolución de muchas escuderías de Fórmula 1 a lo largo de los años. Con un currículum que incluye equipos como McLaren y Red Bull, Newey tiene una visión amplia de lo que implica tener unas instalaciones de vanguardia.

Sin embargo, lo que encontró en Aston Martin le ha impresionado profundamente. El Campus Tecnológico de Silverstone, ubicado sobre los terrenos de la antigua fábrica del equipo Jordan, es más que una simple sede moderna: es el centro neurálgico desde donde el equipo pretende desafiar a los grandes nombres de la parrilla, con una infraestructura que rivaliza con la de los mejores equipos del mundo.

Newey dijo: "No es fácil construir una fábrica nueva y lograr que tenga una sensación realmente agradable, cálida y creativa". Este enfoque en la creatividad es fundamental para el éxito de un equipo en la Fórmula 1, y las nuevas instalaciones de Aston Martin parecen haber alcanzado un equilibrio perfecto entre la modernidad y la funcionalidad.

"Sobre todo, la buena comunicación entre todos los que trabajan aquí", añadió el ingeniero, destacando que la disposición del campus favorece la colaboración entre departamentos, algo crucial para el desarrollo de un monoplaza competitivo.

La estructura del campus consta de tres edificios, cada uno con un propósito específico: el edificio principal, que alberga los departamentos de diseño, ingeniería, mecánica y logística; un segundo edificio con el nuevo túnel de viento y simuladores de última generación; y un tercer edificio destinado al bienestar de los empleados y eventos corporativos. Estos tres pilares conforman la visión de Stroll para convertir a Aston Martin en una fuerza dominante en la Fórmula 1.

La visión de Lawrence Stroll

La llegada de Adrian Newey a Aston Martin es solo una pieza más en el ambicioso plan de Lawrence Stroll para llevar a su equipo a lo más alto. El canadiense adquirió el equipo Force India en 2018 y, desde entonces, ha trabajado incansablemente para transformarlo en una escudería capaz de luchar por títulos mundiales.

Parte de esa transformación ha incluido la creación de este Campus Tecnológico de última generación, una inversión de 232 millones de euros que, según el propio Newey, "es una demostración real del compromiso de Lawrence".

Así será la nueva 'fábrica inteligente' de la escudería de la Fórmula Aston Martin Aston Martin

Para Stroll, el dinero no es un impedimento si se trata de dotar a su equipo de las mejores herramientas para competir. "No sé cuánto cuesta, pero no habrá sido barato", bromeó Newey, refiriéndose a las impresionantes instalaciones de Aston Martin.

En la mente del magnate canadiense, construir unas instalaciones de vanguardia no es solo una cuestión de prestigio, sino una necesidad para competir al nivel de equipos como Mercedes y Red Bull, que han dominado el deporte en los últimos años.

Pero el Campus Tecnológico no es el único pilar del proyecto de Lawrence Stroll. Además de las infraestructuras, el equipo ha atraído a algunos de los mejores talentos del deporte, incluyendo a Dan Fallows, exjefe de aerodinámica de Red Bull, y próximamente, a Andy Cowell, antiguo jefe de motores de Mercedes.

Estos fichajes demuestran que Stroll no escatima en recursos para asegurar que Aston Martin cuente con las mentes más brillantes de la Fórmula 1.

Mirando al futuro

Aston Martin está en una posición única. Con un piloto experimentado como Fernando Alonso y la promesa de tener una de las mejores instalaciones del deporte, el equipo está en el camino correcto para luchar por el campeonato en los próximos años.

Adrian Newey, al ser testigo de la visión de Lawrence Stroll, se mostró optimista y motivado para empezar a trabajar en el coche de 2026, el cual estará diseñado bajo la nueva normativa que la Fórmula 1 introducirá ese año. Este será el primer gran desafío de Newey con Aston Martin, y todo indica que está más que preparado para asumirlo.

Stroll, por su parte, sigue avanzando con determinación. Su plan a largo plazo no solo incluye el éxito en pista, sino también consolidar a Aston Martin como una marca icónica en el automovilismo. El acuerdo con Honda para 2026, que convertirá a Aston Martin en un equipo de fábrica, es otro paso importante en esa dirección.

El futuro parece brillante para Aston Martin, y con Adrian Newey a la cabeza del equipo técnico, el sueño de Lawrence Stroll de ver a su equipo levantar un título mundial parece cada vez más alcanzable. Las instalaciones, el personal y el compromiso están en su lugar. Ahora, solo queda esperar que el proyecto madure y dé sus frutos en la pista.