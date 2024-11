Isa Pantoja, embarazada de su segundo hijo; el primero junto a su marido, Asraf Beno

Buenísima noticia la que ha trascendido en la tarde de este martes, 12 de noviembre. Isa Pantoja (29 años) está esperando su primer hijo junto a Asraf Beno (28), con quien se dio el 'sí, quiero' hace un año.

A pesar de que la noticia ha sido adelantada por el programa TardeAR, es la revista Lecturas quien lleva la exclusiva del embarazo de la hija de Isabel Pantoja a su portada de mañana miércoles, 13 de noviembre.

Isa ya fue madre por primera vez hace diez años junto a Alberto Isla, su primera pareja y padre de su hijo mayor, Alberto, al que en casa llaman cariñosamente Albertito. Ahora, cuando ha pasado una década de ese hecho, la hija de la tonadillera vuelve a estar de enhorabuena al conocerse la noticia de su embarazo junto a Asraf Beno.

"Este bebé es mi salvación", señala Isa Pantoja en las páginas de la citada publicación. La joven comparte la noticia de su embarazo con una instantánea tocándose su -pequeña- barriga de embarazada.

Portada de la revista 'Lecturas'.

Este grato instante de felicidad en el hogar de Isa Pantoja tiene lugar en un complicado momento para ella, pues su relación tanto con su madre, Isabel Pantoja, como con su hermano, Kiko Rivera (40), es nula y no tienen contacto alguno entre ellos. De hecho, nadie de su familia era conocedora de esta información, ni siquiera su prima, Anabel Pantoja. Isa Pantoja ha preferido guardarse esta información hasta ahora, siendo prudente con los tres meses de embarazo.

De hecho, hace apenas unas semanas, la joven se sentaba en el plató de ¡De Viernes! para hablar como nunca sobre su Isabel Pantoja. "Me he sentido sola más por la familia de mi madre que por ella, pero hay algo que me duele muchísimo, tengo desencuentros con mi tío Agustín, dejándome de hablar durante nueve meses", señalaba Isa. Asimismo, apuntaba una demoledora frase en la que la principal salpicada ea, de nuevo, su propia madre: "Es como si me hubiese quedado huérfana otra vez".

Sin embargo, a pesar de no tener relación alguna la mayor parte de la saga, Isa Pantoja parece haber encontrado en Asraf Beno su mayor confidente. Y ahora que amplían la familia, su relación da un importante paso que sirve para sellar aún más si cabe su amor.

Asraf Beno e Isa Pantoja se conocieron en Gran Hermano Vip en el año 2018 y desde entonces no han parado de sumar éxitos. Y es que, aunque ambos han tenido que hacer frente a un sinfín de críticas desde se hiciese pública su relación, esto nunca ha supuesto impedimento alguno para ninguno de ellos.