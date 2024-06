María José Suárez anuncia su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras tres años juntos: "No ha sido el mejor final"

Después de muchos rumores de crisis, distanciamiento y hasta de infidelidades, María José Suárez (49 años) y Álvaro Muñoz Escassi (49) han puesto punto final a su historia de amor. Aunque hace unos días el jinete bromeaba con una supuesta boda en el crucero que hicieron por la costa de Noruega y Dinamarca, lo cierto es que ya no son pareja.

La noticia la ha confirmado la propia modelo para acabar con todo tipo de especulaciones. Lo ha hecho con una publicación compartida en sus stories de Instagram en la noche de este pasado miércoles, 26 de junio.

Junto a una apasionada foto de ambos, con beso incluido, María José Suárez ha escrito: "Se acabó, con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos".

La modelo prosigue con un texto que deja entrever que la ruptura no habría sido amistosa: "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos". Poco antes de confirmar su sepración, la sevillana ya hacía saltar las alarmas. María José borraba de su cuenta de Instagram todas sus fotos con Álvaro Muñoz Escassi y dejaba de seguirle en sus redes. Él, no obstante, jugaba al despiste. En la presentación de Carlos Latre. Inimitable, que tuvo lugar este pasado miércoles, 26 de junio, el que fuera concursante de MasterChef se deshacía en halagos hacia su expareja.

"María José es una persona... impresionante, creo que es de las mujeres más impresionantes que hay en el mundo y la adoro, la quiero muchísimo", decía Muñoz Escassi ante los micrófonos de Europa Press. Hasta ahora, él no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura.

Hace poco más de una semana, además, Álvaro Muñoz Escassi deslizaba -ahora se intuye que en tono de humor- que había contraído matrimonio con María José Suárez a bordo del crucero que hicieron por la costa de Noruega y Dinamarca junto al hijo de ella, Elías (6), fruto de su relación con el empresario Jordi Nieto (49).

El pasado 15 de junio, tras salir del aeropuesto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, presumiendo de enorme sonrisa y pendientes de su equipaje, Muñoz Escassi sorprendía a los reporteros de Gtres al anunciar que él y María José habían aprovechado su escapada para dar el gran paso. "Nos hemos casado en el barco", aseguraba el jinete, en respuesta a la pregunta de una periodista por sus posibles planes de un enlace pronto.

Cabe puntualizar que la expareja llevaba a cabo este idílico viaje días después de que la propia María José confesara que ella y Muñoz Escassi se habían distanciado durante un periodo.

"Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto Álvaro y yo y han surgido rumores, pero lo cierto es que fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo", explicó la modelo en una conversación con ¡HOLA!, publicada el pasado 5 de junio. Hoy ha vuelto a ser ella la encargada de anunciar el fin de su historia de amor después de tres años juntos.