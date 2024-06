El desgarrador testimonio de Céline Dion: "Perdí la cuenta de las pastillas que consumía. Era eso o no ser funcional"

Pocas voces como la suya han existido en la historia de la música. Su potencial vocal pero también su carisma y cercanía con el público han posicionado a Céline Dion (56 años) como una de las cantantes más importantes de todos los tiempos.

Intérprete de temas como It´s All Coming Back To Me Now o The Power of Love, la artista canadiense conmocionó a todo un planeta con su My heart will go on de la famosa película Titanic, un clásico de la historia del cine y cuya canción principal continúa siendo uno de los temas más versionados.

Con 27 álbumes fuera, 250 millones de copias vendidas y tras interpretar decenas de canciones que se han llevado varios Grammy y Oscar, Céline (56) se vio obligada a cancelar un concierto en Las Vegas en el año 2021, a pesar de haberse preparado con varios meses de antelación.

Fue tan solo un año después, cuando la cantante publicaría un vídeo a través de sus redes sociales en el que se abría como nunca lo había hecho anteriormente. "Antes no estaba preparada para contar la realidad, pero ahora sí lo estoy. Estoy trabajando duro para volver a actuar en un escenario, pero reconozco que me está costando más de lo que pensaba. Lo único que sé hacer es cantar. Es lo único que se me da bien".

Los medios se paralizaron cuando la cantante reveló que padecía el 'síndrome de la persona rígida', una patología que daña al sistema nervioso y afecta a una de cada millón de personas, siendo considerada por tanto una enfermedad rara y de la que no hay apenas información.

Ahora, la artista ha querido compartir su sufrimiento en un documental biográfico que acaba de ver la luz en la plataforma Prime Video.

"He viajado muchísimo, pero lo cierto es que no he visto prácticamente nada". Con estas duras palabras daba comienzo el impactante y emocionante documental de la vida de Céline Dion, quien hace partícipe al espectador de su complicada y silenciada realidad.

La cantante se abre en canal al revelar que lleva 17 años sintiendo espasmos en la voz. "Una mañana desayunando comencé a notar cómo la voz se me agudizaba. No me preocupé porque pensaba que sería lo normal tras una noche de concierto".

No obstante, el acontecimiento que empujó definitivamente a la canadiense a dar el gran paso de sincerarse con el público fue el masivo consumo de ansiolíticos que tenía que tomar para poder llegar a las altas notas a las que estaba acostumbrada. "Necesitaba medicarme para ser funcional. Llegó un punto en el que no tenía control de las pastillas que llegué a consumir, pero supongo que el show tenía que continuar".

Si bien son varias las veces que la cantante hace entumecer al público cuando se rompe al hablar de su pasión por la música, hay una que lapida desde su escucha: "Antes de que el síndrome me afectase gravemente, mi voz era lo que guiaba mi vida, yo solo la seguía".

Madre de tres varones, René-Charles (23); y los mellizos, Nelson y Eddy (14), la cantante perdió al padre de sus pequeños hace ya siete años a causa de un cáncer de garganta, lo que supuso una triste noticia para la canadiense porque, a pesar de la gran diferencia de edad entre ambos, siempre lo ha recordado como el amor de su vida.

De hecho, es la propia Céline quien nombra a René Angélil en su documental. Lo hace enfocando una joya de la diseñadora Maria Callas que el músico le regaló en el tiempo que estuvieron juntos. "Cada vez que me da un dolor fuerte, agarro el collar. Sé que él está ahí para darme fuerzas y seguir adelante".

Céline Dion regresaba a un estudio después de más de dos años sin cantar y, a pesar de que los productores solo tenían palabras de gratitud hacia ella, su reacción fue pedir perdón por no llegar a lo que para ella era lo exigido. "Quizás debería cambiar mi repertorio, pero me preocupa dejar de gustar a mi público".

La situación se hace tan grande para la cantante que termina sufriendo un ataque por lo que los expertos entienden "una sobreestimulación cerebral". La escena es tal que el propio cámara pregunta si continúa o retoma la grabación más tarde.

Ya recuperada y con una de sus rutinarias sesiones de rehabilitación, la cantante logra emocionar al espectador con una apoteósica interpretación del tema Just Because You Are. Un tema que recoge frases como "tengo que ser quien sé quién soy" o "por las molestias pido perdón" y que bien podría ser un símil de su actual situación.