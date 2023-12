La enfermedad de Céline Dion empeora: su hermana confiesa que ya "ha perdido el control de sus músculos"

La salud de Celine Dion (55 años) empeora por momentos. La reconocida artista canadiense anunciaba en diciembre de 2022 que no se encontraba en su mejor momento y desvelaba el problema de salud que la obligaba a bajarse de los escenarios y cancelar su gira de este año y de 2024. Se trataba de una condición neurológica que se llama síndrome de la persona rígida, una enfermedad que le causa espasmos musculares que le impiden actuar.

Aunque a la intérprete de My Heart Will Go On le costaba hablar de ello, se mostraba optimista ante esta dura batalla. Desde entonces, ha permanecido alejada del foco mediático y se ha centrado en recuperarse. Ahora, su hermana mayor, Claudette (75), ha confesado tristemente que su estado de salud ha empeorado.

"Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada", expresó Claudette en una entrevista con 7 Jours. "Ella siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: 'lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien'".

[La enfermedad de Céline Dion que le provoca fuertes dolores y que la ha obligado a cancelar sus conciertos]

Céline Dion, en una imagen de 2019. Gtres

También ha destacado que "hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero no tiene control de sus músculos", se lamentaba en la entrevista.

Claudette ha asegurado que el deseo de toda la familia es que la cantante vuelva a coger el micrófono y embelese a sus fans con su voz. "Por supuesto, en nuestros sueños y en sus sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Como es uno entre millones, los científicos no investigaron mucho porque no afectaba a tanta gente", continuaba.

Celine ha recibido un gran apoyo desde que desveló el bache al que se enfrentaba. "La gente nos dice que la aman y rezan por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos...", aclaraba.

Pese a que Dion cuenta con "los mejores médicos" en este campo, todavía no ha experimentado una mejoría y la enfermedad avanza considerablemente. En octubre, su hermana mayor también subrayó que, por el momento, no dependía de una silla de ruedas y que todavía mantenía la esperanza de deleitar al público con su magnética voz.

Céline Dion, en una imagen de 2017. Gtres

El anuncio de la enfermedad

"Siento haber tardado tanto en comunicarme con vosotros, os echo de menos y no puedo esperar a estar en el escenario hablando con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y no estaba preparada para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no me es fácil lidiar con ello y hablar sobre lo que está pasando", comenzaba Celine con su explicación en las redes sociales hace un año.

Así, revelaba que le habían diagnosticado este "trastorno neurológico muy raro que afecta a una persona de cada millón" y por fin comprendía cuál era el motivo que le estaba causando "los espasmos que he estado teniendo". Añadía que, "desafortunadamente", es algo que afecta a "mi vida diaria" incluso cuando camina, por lo que no le permitía "usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que solía. Me duele decir hoy que eso significa que no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Céline Dion (@celinedion)

[Los exrepresentantes de Céline Dion le reclaman 441,5 millones de euros]

También reflexionaba sobre el trabajo "duro" que estaba haciendo con su equipo médico para recuperar su fuerza y su capacidad para "volver a rendir", aunque admitía que estaba siendo "una lucha". "Todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer. Os echo mucho de menos. Echo de menos estar en el escenario actuando para vosotros. Siempre doy el 100 por 100 en mis espectáculos, pero mi situación en este momento no me permite darlo".

La artista terminaba que, para poder volver a cantar, no le quedaba más remedio que concentrarse en su salud. "Este es mi enfoque y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarme. Quiero agradecerles mucho sus deseos, amor y apoyo en mis redes sociales. Esto significa mucho para mí. Cuidaos y que estéis bien. Los amo mucho y de verdad espero poder veros de nuevo muy pronto".

Sigue los temas que te interesan