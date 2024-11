El reto de ‘Reacción en cadena’ con las audiencias tras el adiós de los Mozos de Arousa: ¿y ahora, qué?

Bruno Vila, Raúl y Borjamina Santamaría se cuelan esta noche por última vez en nuestros hogares. Al menos, hasta nuevo aviso. Y es que hoy abandonan su aventura en Reacción en cadena tras año y medio compitiendo cada tarde, y tras haber acumulado más de 2,6 millones de euros en la conocida hucha del programa. Un adiós para el que la cadena nos ha ido preparando con pistas en sus promos y sus horarios, y que en pocas horas se hará efectivo.

Era algo que tenía que pasar, más pronto o más tarde, el hecho de que cayese eliminado este trío gallego, que se bautizó como los Mozos de Arousa. A diferencia de Pasapalabra o ¡Boom!, Reacción en cadena no tiene un tope de participaciones para sus concursantes, no hay una cifra récord que alcanzar, ni un bote que llevarse a casa. Ellos cada día podían meter, o no, el dinero acumulado en todas las rondas en la hucha del final, con cifras que podían ir desde unos cuantos euros hasta varios miles de ellos.

Los gallegos se van con un buen pellizco a casa y dejan una gran pregunta en el horizonte. ¿Qué va a pasar con Reacción en cadena? Porque ya los dos hermanos Santamaría junto a su amigo Bruno parecían parte del elenco fijo de una serie en la que también está Ion Aramendi, y en la que cada tarde contaban con artistas invitados que iban y no volvían.

La familiaridad que han trasladado los Mozos es enorme, y es parte de su éxito. Son chicos jóvenes, normales, que transmiten un gran amor a su tierra. Recordemos que, cuando empezaron, soñaban con destinar el dinero del concurso a una asociación de jóvenes de Vilagarcía de Arousa, que necesitaba un local para poder reunirse.

Día a día demostraban tener un gran dominio de la televisión. Se tomaban muy en serio su concurso, pero no dejaban a un lado la simpatía. Porque les hemos visto disfrazarse, bailar, cantar, compartir confidencias... Un show que ahora llega a su fin.

Las audiencias de Reacción en cadena han sido decentes gracias al carisma de los gallegos. Significativo fue que el concurso de Ion Aramendi continuase en antena y Telecinco cancelase 25 palabras, estrenado el mismo día, para dejar más hueco en la parrilla al TardeAR de Ana Rosa Quintana.

Las audiencias de la pasada semana superaban el 10% de cuota de pantalla y el millón de espectadores, situándose así por encima de la media de Telecinco. El concurso no es un éxito como Pasapalabra, que ronda el 18%, pero se ha convertido en una de las grandes marcas del canal. Tanto es así que durante un tiempo se emitió también los fines de semana, y ha tenido especiales en prime time con famosos, por poner algunos ejemplos.

¿Mantendrá sus datos?

Ahora, el programa tendrá que mantener esos datos con nuevos concursantes. Y existirá el inconveniente de que ya nos los conoceremos tanto como a los Mozos de Arousa, y cruzar los dedos para que el favorito permanezca un día más.

Cuando en Pasapalabra se da un bote, las entregas venideras marcan registros más bajos. Y es de imaginar que ahora, a Telecinco, le sucederá lo mismo. Sin embargo, hay un punto muy importante a favor para pensar que Reacción en cadena no se va a hundir tras el adiós de los gallegos. El formato es muy bueno, muy interesante, y Ion Aramendi lo presenta con una maestría y un sello propio impecable. Así que es más que probable que, aunque se vea levemente dañada, no se vaya a perder con el espectador esa complicidad ganadora.