Iker Jiménez habla sin tapujos de su salida de la Cadena SER: "Me pidieron un guion para verificar lo que decía"

La polémica por las informaciones sobre la DANA llevaron a Iker Jiménez este domingo, 24 de noviembre, a hablar abiertamente en Cuarto Milenio sobre un recordado episodio de su trayectoria profesional: su salida de la Cadena SER, donde presentó el programa Milenio 3 durante 13 años.

Para reforzar la idea de que él no tiene "problema" en macharse de un trabajo, aclarando que no se refería a su actual casa, Mediaset, explicó por qué abandonó la emisora del Grupo PRISA. El presentador asumió que es algo por lo que todavía le "siguen preguntando".

"¿Saben por qué? Porque llueve sobre mojado y uno no va de héroe, sino que toma ciertas decisiones. ¿Por qué? Por la libertad. Antes que nada, decir que la Cadena SER la llevó aquí [se señala el corazón] y es un sitio donde hay todo tipo de gente. Me acuerdo de mi jefe, Mariano Revilla, la única persona a la que llamo jefe. Él sabe por qué", comenzó diciendo Jiménez.

Tras acordarse de los "técnicos" de sonido, fue al grano: "Pasó algo que algunas veces he medio contado. Teníamos un gran éxito en la SER, el programa arrasaba en las madrugadas. Hacia 2014, en la última temporada, ocurrió algo que para mí fue simbólico".

Iker se refería a la crisis del ébola. "Lo que siempre nos ha pasado y nos sigue pasando en la vida. Tanto Carmen, como yo, como todo el equipo, nos hemos aproximado a la actualidad con una ingenuidad tremenda. Sin darnos cuenta de intereses internos. Con la misma candidez de la que hablamos de un ovni, de arqueología o de un cerebro", aceptó el también conductor de Horizonte.

Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto Milenio' Mediaset España

El comunicador de Cuatro quiso remarcar que en Milenio 3 no solo se abordaba el misterio: "Nosotros hemos tocado actualidad toda la vida". Hace una década, Iker y su equipo contactaron con "especialistas en ébola", que pusieron en tela de juicio la gestión del Gobierno.

"Resulta que un chivato de bastante éxito, luego me enteré de quién era, subió a un despacho. Zona noble, en la que yo no estaba nunca, no era mi territorio, y dijo: 'Iker se ha saltado las normas", explicó el presentador de Cuarto Milenio, que entonces se preguntaba: "¿Qué normas? Es la primera vez que decimos: 'Coño, que hay normas informativas ante esta crisis".

La llamada de la SER

Al día siguiente, Jiménez recibió una llamada de su "querida y entrañable Cadena SER", pues, con todo, sigue guardándole cariño: "Siempre será nuestra casa, de donde he recibido varias llamadas en los últimos meses y años. Me dicen eso, que hay que seguir una serie de pautas para informar sobre el tema del ébola".

Según, el de Vitoria, esas indicaciones poco tenían que ver "con la evidencia científica sobre el ébola". "A partir de ahora me vais a dar un guion porque tendremos que verificar lo que dices", soltó Jiménez, recordando las palabras de este superior de la SER.

"A esta persona le dijo: 'Oiga, llevo aquí 13 años. No he hecho un guion en mi puñetera vida. ¿Qué guion voy a hacer si no existe guion?'. Ahí empezó el momento en que me quise marchar de la SER. Creo que nunca lo he contado con esta crudeza. Fui discreto porque quiero mucho a la Cadena SER y la quiero, pero ahí se me quebró", reconoció.

Así, a pesar de querer bajarse del barco en ese mismo instante, Carmen Porter le recomendó que cumpliese su contrato y que en junio de 2015 se marchase: "Carmen sabe que me quería ir antes, pero no me dejó. Yo me quería ir ese mismo día". Por último, señaló que en ese momento gobernaba el PP y las normas las ponían ellos: "Las consignas, las banderitas y las gilipolleces me han dado siempre igual".