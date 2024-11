Iker Jiménez, sin tapujos: de la explicación a por qué YouTube le cerró el canal a su 'dardo' a Marta Carazo

Iker Jiménez daba la voz de alarma a eso de las 21:00 horas de este martes, 19 de noviembre: "Efectivamente, el canal de YouTube ha saltado por los aires". El comunicador anunciaba que su cuenta había sido suspendida de la plataforma de vídeos y calificaba el hecho de "ataque bien planificado". Además, emplazaba a sus 'milenarios' a escuchar sus explicaciones poco después, en este caso, en el canal de Ángel Gaitán.

A eso de las 22:00 horas, Jiménez hacía acto de presencia en el citado espacio, donde relató el momento en el que se le notificó la acción de YouTube: "Me dicen que el canal está tumbado. Un poco antes, recibo el impacto de que hay un vídeo que se está emitiendo a través del canal de Iker Jiménez, que se está retransmitiendo algo de Space X".

"Una cosa que me llamó la atención es que se venía pidiendo o recopilando dinero con ese vídeo. Me extrañó muchísimo. Las personas que llevan las redes, Guillermo León o Diego Marañón, me extraña que emitan un vídeo en mi propio canal cuando yo no he dicho que se emita", señaló el presentador y director de Cuarto Milenio y Horizonte.

"El que está en Twitter soy yo, pero muchas veces los contenidos del programa los suben Guillermo o Diego. Nuestro canal de YouTube no está para ganar dinero. Es un canal que ha crecido con los últimos acontecimientos, es un canal de 1.200.000 amigos prácticamente. ¿Cómo se puede tumbar un canal de 1,2 millones de amigos en un minuto? Eso es lo que ha pasado", prosiguió.

Acto seguido, el conductor de Mediaset pasó a mencionar a los tuiteros que le han mostrado apoyo públicamente, como InfoVlogger, Willy Tolerdo o Capitán Bitcoin. "Podemos estar de acuerdo o no, pero se han tomado esto como una cruzada, porque no les gusta lo que ven", admitía Iker.

Iker Jiménez, en el canal de Ángel Gaitán

Y es que, según el vasco, no se trata de "la libertad de Iker Jiménez", sino de que "en las dos últimas semanas está ocurriendo algo delicado". Así, apuntaba a "los medios tradicionales" y a los "500 o 600 artículos" que se referían a él como "terrorista informativo" o "engendro periodístico".

"Eso no es periodismo, hay que cancelarlo", replicaba Jiménez, sobre de lo que supuestamente le acusan otros comunicadores. Este comentario bien se puede interpretar como una respuesta a Marta Carazo, que al ser preguntada por las últimas polémicas de Horizonte, fue taxativa: "Para mí eso no es periodismo".

"No sé qué es periodismo. Para unos, el periodismo es emitir una película o emitir una receta de merluza al horno. O decir si Vinicius es Balón de Oro o no. Aquí, Carmen y yo, estábamos en el piso de arriba. Yo, con fiebre", aseguró Jiménez, aludiendo a la presentadora del Telediario 2.

"El periodismo que se alaba, de postín, serio, que no es bulero, de alta alcurnia, es no contar lo que está pasando y emitir cualquier cosita", sentenció Iker Jiménez, antes de conectar con otros colaboradores habituales de La estirpe de los libres.