Ofelia reaparece en ‘Código 10’ tras ‘MasterChef’ como voluntaria en Valencia: su estremecedor relato

Código 10 ponía este lunes sus ojos sobre la DANA que azotó Valencia a finales del pasado mes, y en cómo la ciudad está trabajando en su reconstrucción. En esta ocasión, el programa llevó a su plató a cinco voluntarios que habían dejado su vida aparcada para ayudar a las víctimas. Se trataba de Javier, Sedaya, Rubén, Carlos, Ignacio y Ofelia. Esta última, en concreto, resultó ser una vieja conocida para los espectadores, y es que en el pasado fue concursante (y de las más populares de su edición) de MasterChef.

“Yo fui como chef, como cocinera, pero cuando estabas en la cocina te dabas cuenta de que había mucha gente voluntaria que quería estar en la cocina, pero poca gente quería estar en el barro, levantando cuerpos, que es lo que se hacía”, ha relatado Ofelia Hentschel, quien es natural de Galicia, y quien regenta un negocio de hostelería en Madrid.

Uno de los momentos más estremecedores narrados por Ofelia iba referido a la gente que estaba atrapada en garajes con otras personas fallecidas, con las que hablaban, a pesar de saber que ya habían muerto: “Les seguían hablando, porque era la compañía del cuerpo del niño, porque sabían que estaban ahí”.

La DANA destrozó Valencia el martes 29 de octubre. Ella llegó como voluntaria el domingo de esa semana, y le preguntaron si entonces quedaban todavía cadáveres. “El domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y a día de hoy”, respondía la cocinera, que en Valencia, además de cocinar, movió coches e hizo todo lo que fue necesario.

La organización fue complicada en aquellos momentos. “Tú preguntabas y decían: no, aquí no hay nadie que manda. Como dijo Ángel Gaitán, estamos todos aquí mal organizados porque nadie ha bajado a ayudar ni a organizar. Ha sido el pueblo ayudando como podemos. Yo en mi casa tengo un cuadro colgado del revés, y ahora sé utilizar bombas de succión de lodo”, reflexionaba.

Más adelante, Ofelia contó cómo fue a una casa de un vecino de 85 años “y no tenía nada. La gente dormía en las escaleras, niños en cobertizos”. También recordó el caso de una chica de 24 años que estuvo pidiendo ayuda durante dos días, y que finalmente, falleció. En su intervención aprovechó para criticar cómo ofrecieron ayuda diferentes organismos, españoles y foráneos, y no les autorizaron: “Me encontré con los bomberos franceses, y estaban flipando. Y hay un Mosso d'esquadra que grabé en un vídeo que se hizo viral que lloraba porque quería ayudar y no podía”.