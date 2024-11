Las consecuencias de las polémicas de Iker Jiménez en los datos de audiencia de 'Horizonte' en Cuatro

Lejos de mermarlos, las polémicas que atañen a los programas son un catalizador para los datos de audiencia de los mismos. En no pocos casos sucede así. Y, si no, que se lo digan a Iker Jiménez, que estos últimos días está viendo como Horizonte está alcanzando cifras históricas por las últimas controversias en las que se ha visto envuelto.

Sin ir más lejos, la entrega de este jueves, 14 de noviembre, marcó un 13,2% de 'share' y reunió a 921.000 espectadores de media. De hecho, doblegó a su competencia en laSexta, Conspiranoicos, que obtuvo un 7,4% de cuota de pantalla, con 506.000 televidentes.

Se trata del récord de cuota de Horizonte desde que pasó a Cuatro, pues, recordemos, que parte de la primera temporada se emitió en Telecinco. El formato nació en septiembre de 2020 y se enfocaba exclusivamente en el Covid-19, aunque pronto se abrió a otro tipo de contenidos.

Tampoco son nada desdeñables los datos de programas anteriores, según la consultora Dos30', desde el 31 de octubre. Tras el fatídico 29 de octubre en Paiporta, Alfafar, Catarroja y otros pueblos del área metropolitana de Valencia, Jiménez y parte de su equipo se desplazaron hasta la zona cero de la catástrofe.

Ese jueves, en el que el comunicador se emocionó al ver el horror en directo, las cifras fueron más discretas -9,6% y 691.000 fieles-, pero no sería la tónica de entregas venideras. El domingo, 3 de noviembre, Iker se instaló en el doble dígito y marcó su cuota máxima hasta el momento: un 13,1% y 1.407.000 seguidores.

Iker Jiménez y Carmen Porter, 'Horizonte' Mediaset España

Fue ese día cuando se desató la controversia de Rubén Gisbert. El reportero de Horizonte fue captado ensuciándose de barro adrede para añadir dramatismo a una situación ya de por sí dramática. El presentador de Fuencarral pidió disculpas y aseguró que dejaría de contar con el 'youtuber'. También se explicó acerca de su tuit sobre los supuestos muertos del parking del Bonaire.

Ese perdón llegó el 7 de noviembre, en una entrega llamada La verdad sobre Rubén Gisbert. Esta sufrió una bajada, pero se mantuvo en el preciado doble dígito: 10,1% de 'share' y 694.000 espectadores. La gota que colmó el vaso fue la retirada de publicidad de ING de los formatos de Iker, "tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible".

La respuesta de los 'milenarios' fue inmediata, pidiendo el boicot al banco. No obstante, tal y como señalaron Iker Jiménez y Carmen Porter este jueves, el respaldo de Mediaset España, incluso de primeros espadas del grupo, como Ana Rosa Quintana, parece ser total y absoluto. "No sé si puedo contarlo, pero es verdad. [Alessandro Salem, Consejero Delegado] me dijo: 'Iker, estoy contigo", desveló el conductor.