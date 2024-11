María Patiño, contra el director de ‘Ni que fuéramos Shhh’: “No eres mi padre, no me puedes obligar constantemente”

Uno de los temas que se han tratado este jueves en Ni que fuéramos Shhh tenía como protagonista a Álvaro Muñoz Escassi. La prensa ha cazado al jinete junto a Sheila Casas, y han asegurado que estarían viviendo una relación sentimental, con la que Álvaro estaría pasando página de su historia con Hiba Abouk.

El programa comenzó con María Patiño de presentadora, y secundada por Kiko Matamoros, Javier de Hoyos y Chelo García-Cortés. Y más tarde se incorporó Lydia Lozano, que venía de la calle, y con unas bolsas en la mano: “¿Estáis hablando de Escassi sin mí?”, exclamaba con mucho sentido del humor.

Lydia explicó que venía del restaurante de Íñigo Onieva, y había traído cinco croquetas de allí. Una cantidad que ha parecido insuficiente a sus compañeros. “¿Has traído solo cinco?”, le preguntaba con cierta incredulidad María Patiño. En ese momento tomaba la palabra David Valldeperas, el director del formato, también en tono de reproche: “En este programa trabaja más gente”.

Kiko Matamoros salía a defender, a su manera, a Lydia Lozano: “Nadie ha dicho que sean para nosotros”. Chelo y Javier de Hoyos sí atinaron a dar las gracias: “Ha sido un detalle por tu parte”, le decían a su compañera. Entonces Kiko volvía a hablar: “Lo que pasa es que si nos hacéis probar la comida de Belén Esteban, para una vez que viene comida de la calle...”.

David Valldeperas dio una instrucción en ese mismo momento a todos: “Venga, probadlas, probadlas”. “Yo no quiero, yo la mía la dono”, se ofrecía María Patiño. “Tú vas a probar la croqueta del restaurante de Íñigo Onieva, sí, sí, sí”, le corregía el director del formato.

Esto hizo que María Patiño se mostrase enfadada con la dirección de Ni que fuéramos Shhh: “Tú no eres mi padre, y no me puedes obligar constantemente”. “No, yo no soy tu padre, claro que no”, le confirmaba Valldeperas.

Chelo García-Cortés entonces se ofreció a darle su croqueta a uno de los cámaras del programa, del que le gustan sus ojos: “Como no soy ciega, me gusta mi compañero”, reconocía la veterana periodista, que se sintió molesta por unos comentarios de Matamoros al respecto.

A pesar del reparto de croquetas que se realizó en pleno directo, el programa continuó sus contenidos, siguieron hablando de Escassi, y en pleno jaleo fueron probándolas. Así, Lydia Lozano fue la primera que exclamó: “Buenísimas las croquetas”.