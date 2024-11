Ana Terradillos estalla por las ayudas a los afectados por la DANA: "¡No me fastidies! No digas que no hay posibilidad"

Este martes, 5 de noviembre, La Mirada Crítica ha contado con Juan Montenegro, teniente general de la UME retirado. El profesional ha hablado de protocolos de actuación en situaciones trágicas, como la que se ha dado en Valencia, por la DANA que arrasó la semana pasada hasta 69 pueblos del área metropolitana.

La principal pregunta que intentaba responder el primer matinal de Telecinco era "por qué no se declara la Emergencia Nacional", "en la DANA más inmensa que hemos tenido en toda nuestra historia reciente". Montenegro ha asegurado que los militares ensayan "todo el día" el 'modus operandi' en estas emergencias.

"En 2014, hubo un ejercicio dirigido por la UME, los servicios de emergencia de la Generalitat y todos los servicios de emergencia nacionales, que se llamó Buñol 2014. Fue un ejercicio por su había una gran inundación en Valencia y se llegó a la conclusión de que había que declarar el nivel 3 de Estado de Alarma", ha señalado Juan, pero Ana buscaba soluciones: "¿Y eso ha servido de algo?".

El exalto cargo de la unidad, en concreto, ha echado en falta "haber activado más unidades desde el principio y quitar los escombros de las calles, con el fin de llevar a la población agua, comida y mantas". Era entonces cuando la presentadora estallaba ante la falta de respuestas generalizada.

"Yo estuve el jueves, nada, 26 horas. Entiendo que la reconstrucción vendrá después, que por esas calles tan estrechas no se puede meter una máquina, pero... ¡No me fastidies! No me digas que no hay posibilidad de que el ejército pueda meter en las plazas principales agua y comida. ¡No lo puedo entender!", exclamaba Terradillos.

Ana Terradillos y Juan Montenegro, en 'La Mirada Crítica' Mediaset España

"Yo he estado en otros conflictos bélicos. No soy una experta, pero he estado en Irak, en Afganistán, en la Operación Plomo. ¡Me cago en la leche! La gente allí tiene comida, agua y luz. Medicamentos. Mi padre es enfermo crónico. ¿Qué pasa si se le acaban los medicamentos? ¿No puede venir un helicóptero? Usted me demostará si esta idea es un poco simple y absurda", rogaba Ana al invitado.

Más adelante, la comunicadora donostiarra ha remarcado la importancia de conocer las competencias de las comunidades autónomas: "Es importante saber si es la comunidad autónoma la que dirige a la UME o no. Yo pensaba que era la comunidad, la que organizaba los efectivos. 500, 700 o 1.200 efectivos".

"La comunidad autónoma asigna misiones y zonas de acción a la UME, una vez que está activada la alerta el martes, a las 15:21 horas. La UME ve lo que necesita, los efectivos que tiene, los pide al Estado Mayor de la Defensa, se asignan las unidades y se despliegan", ha expuesto Montenegro.