'Oderbruch' y 'On Thin Ice: Putin vs. Greenpeace', ganadoras del South International Series Festival 2024

'Oderbruch' y 'On Thin Ice: Putin vs. Greenpeace'.

La segunda edición del South International Series Festival ha concluido este jueves 31 de octubre con el anuncio del palmarés. Oderbruch y On Thin Ice: Putin vs. Greenpeace se alzan con los galardones principales, al alzarse con los premios a la mejor serie de ficción y mejor serie de no ficción respectivamente. Los Premios del Público han recaído en Joan en la categoría de ficción y Alive, The Andes Plane Disaster en la de no ficción.

Debido a la tragedia de la DANA en el levante español, cuyas víctimas mortales asciende a más de 155, el certamen optó por cancelar las fiestas previstas tanto para el miércoles 30 de octubre como la de clausura de este jueves 31 de octubre. De la misma forma, se anularon sus respectivas alfombras rojas.

Joan Álvarez, director del festival, ha mostrado su agradecimiento a todas las plataformas y asistentes a South 2024, y ha comunicado que los datos de balance se podrán conocer dentro de unos días, al haberse decidido mantener la jornada de este 31 de octubre sólo para comunicar exclusivamente el palmarés.

Joan, serie protagonizada por Sophie Turner para la cadena británica ITV, se alzó también con el galardón al mejor guion de series de ficción. SAC: En la mente criminal se ha llevado el Premio Especial del Jurado a Serie de No Ficción. Docuserie de siete episodios, está producida para RTVE Play. Además, el jurado de no ficción ha dado una Mención Especial para La historia del reguetón.

El premio al mejor reparto ha recaído en la serie histórica La vida breve. Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, la producción narra el breve ascenso al trono de Luis I, cuyo reinado de apenas 229 días (entre el 15 de enero y el 31 de agosto de 1724), fue el más efímero de la historia de España. La ficción está protagonizada por Javier Gutiérrez, Leonor Watling y Carlos Scholz.

Lectura del palmarés de la II edición del South International Series Festival.

El palmarés se ha comunicado en la rueda de prensa realizada en el mediodía de este 31 de octubre y ha contado con la presencia y conducción de Joan Álvarez, director de la cita, quien ha estado acompañado por los presidentes del jurado de Ficción, Rémi Tereszkiewicz, y la del jurado de No Ficción, Ángeles González Sinde, junto al resto de miembros del mismo.

En los Premios del Público, han participado más de 1.580 personas. Por otro lado, se ha dado a conocer que el Premio South Boost, otorgado por un jurado, que en esta II edición de South ha estado conformado por Sara Sevilla, de Spain Film Comission; Isabel Cabrera, directora adjunta de RTVA; Manuela Ocón, directora de Producción de Movistar+; y Xelo Montesinos, directora general de Unicorn Content; ha recaído en el proyecto La Roca, de Rocío Sepúlveda (creadora) y Teresa Segura (productora Different Entertainment).

Ganadores de la II edición del South International Series Festival.

Además, el jurado también entrega una Mención Especial a El futuro del ayer, de Gorka Mata y Víctor Fernández (creadores y coproductores Dracma 3D) y Ángel Tirado (coproductor Tarkemoto Films), incidiendo que “esta docuserie apunta a un target muy definido, con un planteamiento original y comprometido, una estructura sólida y una selección de entrevistados de primer nivel”.