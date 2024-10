'Física o Química: La nueva generación': Atresmedia reabre el mítico Instituto Zurbarán en el South Festival

La South International Series Festival sigue celebrando su segunda edición. Con el anuncio de la renovación de La que se avecina todavía reciente, el certamen acoge la presentación de Física o Química: La nueva generación. Convertida en una de las apuestas de ficción de Atresmedia para esta temporada 2024-2025 para su plataforma Atrepslayer, la cadena ha compartido el primer avance del revival de la marca juvenil.

Con el rodaje ya terminado, que ha llevado un total de seis meses entre Madrid y Canarias, FoQ: La nueva generación está ya en fase de posproducción y próximamente llegará a la plataforma en streaming. Con un total de 8 episodios de 50 minutos de duración cada uno, este regreso cuenta con Carlos García Miranda como creador y guionista.

“La serie original, que hizo el equipo de Atresmedia junto con Carlos Montero, rompió tabúes en su momento. Estaba el personaje de Fer, que interpretó Javier Calvo, que hizo mucho por una generación en la que no se le ponía tanta cara a un personaje homosexual. Claro que había, pero de la manera en la que se retrató en la ficción original”, explica García Miranda en una rueda de prensa en la que ha estado presente BLUPER.

El creativo pone hincapié en que una de las premisas de esta continuación era realizar una serie con chavales reconocibles” para la llamada Generación Z. “Llevamos como dos años tras este proyecto. Nos dejó un buen sabor de boca El reencuentro y queríamos actualizarlo”, añade.

“Aunque está una fase muy previa, puedo decir que estamos muy contentos los resultados que estamos viendo”, señala Emilio Sánchez Zaballos, director de Atresplayer, quien pone en valor la importancia de retratar “la diversidad” que existe en la cadena y “en la plataforma”. El ejecutivo señala que FoQ: La nueva generación, busca “mantener la esencia de la original”, pero llevada “a la actualidad”. “El trabajo que se ha hecho es excelente”, remarca.

Rueda de prensa de 'Física o Química: La nueva generación' en el South Series 2024.

El primer avance muestra varias escenas tórridas y subidas de tono, lo que ha provocado que se venga a la mente Élite, creada por Carlos Montero y que ha servido de referente para la adolescencia actual. A pesar de las comparaciones, dado que en la ficción de Netflix las secuencias sexuales eran muy frecuentes, tanto el creador como los directivos de Atresmedia han resaltado que FoQ: La nueva generación también se enfocará en retratar “lo emocional”.

“Cuando nos sentamos, pensamos que lo mismo teníamos que mostrar no una pareja, sino una trieja, y representar no sólo lo sexual, sino también lo emocional”, expresa García Miranda. Por otro lado, el creador ha revelado que esta propuesta reinventará tramas vistas en la versión original. De hecho, el tráiler ya muestra que la muerte de una compañera de instituto marcará esta primera temporada.

La muerte en la adolescencia

“Están en una edad en la que no se piensa en la muerte. Y esta hace acto de presencia. En un momento en el que se les dice que ‘tienen toda la vida por delante’, ocurre esto. Vamos a acompañar a estos chavales en algo que no es habitual para su edad, a afrontar este duelo, esta pérdida y ver cómo se desempeñan”, detalla.

Sobre las escenas de sexo, Montse García, directora de ficción de Atresmedia, ha recordado que la producción ha contado con coordinadoras de intimidad, una figura que se ha vuelto esencial para este tipo de secuencias. “Es una ayuda completa”, agrega Santiago Garzozi. “Tenerla a ella [a la coordinadora de intimidad] era estar en casa, protegido y seguro”, remarca. “En la serie estas escenas son muy reales, y no tienes la presión de ser perfecto. Son escenas preciosas y que cuentan la realidad”, añade.

Biel Antón en la presentación de 'Física o Química: La nueva generación' en el South Series 2024.

En la rueda de prensa, han estado presentes María Bernardeau, Biel Antón, Miguel Fernández, Rocío Velayos, Kiko Bena, Rocky y Santiago Garzozi. El joven reparto vio, por primera vez, el avance, provocando que emoción y lágrimas entre el elenco. “Verlo es increíble porque llevamos seis meses trabajando en ello”, expresaba emocionado Biel Antón.

“Aunque ya tenía experiencia como actriz, este es mi primer proyecto como protagonista. Estoy muy emocionada”, confesaba María Bernardeau. “Ha sido increíble ver cómo personalidades completamente distintas congenian y comparten”, ha señalado Rocío Velayos, ya popular por su papel de Luna en el éxito de taquilla Menudas piezas. “La serie refleja toda la diversidad de la sociedad. Todo evoluciona. Hay problemas nuevos, pero se reflejan. Esta ficción refleja que a todos nos pasa lo mismo”, agregaba.

Nuevos talentos

Precisamente, de Menudas piezas, viene también Kiko Bena, quien ha reflexionado sobre su evolución en la interpretación y lo que supone un proyecto como FoQ: La nueva generación para él. “Yo vengo de San Blas, mis aspiraciones no eran muy grandes. Siempre me gustó el arte, hacía música. En el instituto conocí a una representante, y a los tres meses estaba haciendo una película. Peor no era ni consciente. Ahora, lo que más me gusta es hacer feliz a mi padre y a mis hermanas”, compartía.

María Bernardeau en la presentación de 'Física o Química: La nueva generación' en el South Series 2024.

Entre las novedades para reflejar a la adolescencia actual, la serie tendrá entre sus personajes a una persona no binaria. “No se suele ver mucho en ficción. E interpretar un personaje así, que yo me veo muy reflejado en él, es un referente para toda una generación que yo no he tenido nunca, porque yo no veía en la tele. Verlo en una serie, y que sea algo normal, puede ayudar muchísimo”, declara Rocky, intérprete que es también no binario.

El creador de esta continuación ha puesto en valor también lo complicado que fue la selección del reparto. “Hemos hecho un cribado muy grande para tener los mejores actores, empezando con más de 40.000 nombres. El casting empezó en octubre de 2023, y acabamos en primavera, fue un proceso de unos seis meses. Son las elecciones más acertadas de mi carrera”, detalla.

Por supuesto, el gran reto que tiene FoQ: La nueva generación es la alargada sombra de la serie original, emitida entre 2008 y 2011 y que tuvo 7 temporadas y 77 episodios. “Sólo pido que nos den una oportunidad y que tengan prejuicios”, responde Garzozi. “Habrá gente que no esté de acuerdo, pero si por cada 100 que la odian hay 1 al que le ayuda, nuestro trabajo estará hecho”, agrega Miguel Fernández.

Kiko Bena en la presentación de 'Física o Química: La nueva generación' en el South Series 2024.

Romper prejuicios

Por otro lado, Kiko Bena, deja una reflexión sobre la importancia de romper prejuicios desde la propia experiencia personal. “Uno nunca está preparado del todo, porque no sabemos lo que se va a venir, la magnitud. Para mí ya ha supuesto un problema el hecho de rodar escenas con un hombre. A mí me escandalizaba, pero yo he cambiado. Y si yo he cambiado, por qué no el resto. Es muy importante enseñar a tener un razonamiento, al por qué piensas algo, y darte cuenta que por ejemplo no me importa nada con quién se acueste otra persona”, argumenta.

Física o Química: La nueva generación está protagonizada por Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky. El reparto de los jóvenes alumnos se completa con Stephanie Gil, Adriana Hormigos, Enzo Campero, Aarón Ayuso y Ana Andrés. Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Anaís Tovar dan vida a los profesores del colegio Zurbarán. Creada por Carlos García Miranda. Producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia TV.