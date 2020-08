Vuelve 'Física o Química': así han cambiado los alumnos más populares del Zurbarán

Física o Química regresará a la pequeña pantalla 12 años después de su estreno en Antena 3. Lo hará en forma de miniserie y con muchos de sus protagonistas originales, motivo suficiente para que los nostálgicos seguidores de las aventuras del instituto Zurbarán celebren esta noticia.

La exitosa serie juvenil está en fase de guion y se estrenará próximamente en Atresplayer Premium. De momento, no se conoce el reparto de esta secuela, aunque sí está confirmada la presencia de Maxi Iglesias (29) y Ana Milán (46), que interpretaban a Cabano y a la profesora Olimpia Díaz, respectivamente.

En el aire quedan, por tanto, otros recordados nombres como el de Úrsula Corberó (31), Andrea Duro (28) o Angy Fernández (29), quienes aún no se han pronunciado sobre su participación. Actualmente, nueve años después del final de Física o Química, muchos de sus protagonistas tienen prolíficas carreras que nacieron a raíz de la serie, por lo que les será complicado cuadrar la agenda para esta secuela, mientras que otros permanecen más apartados de la vida púbica y podrían reaparecer ahora.

1. Andrea Duro

El antes y el después de Andrea Duro, en montaje de JALEOS.

El personaje de Yoli es, probablemente, uno de los más queridos y recordados de la serie. Estaba interpretada por Andrea Duro, a quien la serie le abriría las puertas de importantes proyectos posteriores como El secreto de Puente Viejo, Amar es para siempre o Velvet Colección.

En la actualidad, la actriz compagina su trabajo en la interpretación con su faceta como influencer, pues cuenta con más de 640.000 seguidores en Instagram. En lo personal tampoco le va nada mal, pues desde hace casi un año y medio mantiene una relación con el actor y modelo Juan Betancourt (29).

2. Angy Fernández

El antes y después de Angy Fernández en montaje de JALEOS.

Paula Blasco fue una de las alumnas del Zurbarán que más sufrió durante sus años en el instituto. Problemas con sus padres, la muerte de un hermano, un embarazo adolescente... Tras todas esas tramas estaba la actriz Angy Fernández, una de las pocas que ya era conocida antes de Física o Química, pues fue la segunda clasificada de Factor X en 2007.

Angy continúa trabajando como actriz y ha pasado por series como Amar es para siempre, fue la ganadora de la primera edición de Tu Cara Me Suena y ha formado parte del elenco de musicales como Hoy no me puedo levantar o La Llamada. En este último sigue interpretando el papel de Susana Romero.

3. Maxi Iglesias

El antes y después de Maxi Iglesias en montaje de JALEOS.

Si hubo un conquistador entre los alumnos del Instituto Zurbarán, ese era César Cabano, interpretado por Maxi Iglesias. El atractivo joven de ojos azules tuvo varias relaciones en la serie y, tras la cámara, también creó un séquito de admiradoras y admiradores.

El actor cuenta con 1,4 millones de seguidores en Instagram, ha trabajado en series como Los Protegidos o Velvet y sigue conservando su aspecto aniñado, aunque en los últimos tiempos se deja ver con barba.

4. Javier Calvo

El antes y después de Javier Calvo en montaje de JALEOS.

Quien es poco probable que esté en la secuela de Física o Química -sin ánimo de hacer spoiler- es Javier Calvo (29), a pesar de que Fer, su personaje, es uno de los más recordados.

Aunque su carrera en la interpretación no tuvo éxitos destacables tras la serie, Calvo se ha reinventado como director y guionista junto a su pareja, Javier Ambrossi (36), con quien se ha ganado un hueco entre los creadores más importantes del país gracias a obras como La Llamada, Paquita Salas o Veneno.

5. Adam Jezierski

El antes y después de Adam Jezierski en montaje de JALEOS.

Si Cabano era el 'guaperas' de la clase, Gorka fue el 'malote' repudiado por buena parte de sus compañeros. Sin embargo, su personaje sufrió una de las mayores transformaciones a lo largo de las siete temporadas.

Tras ese cambio estuvo el actor Adam Jezierski (30), que ha desarrollado su carrera interpretativa principalmente en series. Con el culo al aire, La peluquería o Gym Tony son algunos de los títulos en los que ha participado.

6. Úrsula Corberó

El antes y después de Úrsula Corberó en montaje de JALEOS.

Ruth Gómez era la hija adoptiva de Clara, la directora del Zurbarán que la adoptó tras la muerte de sus padres. Interpretada por Úrsula Corberó, este personaje afrontó problemas como lidiar con la bulimia.

Una década después de su debut en Física o Química, la actriz puede presumir de una prolífica carrera internacional. Con más de 20 millones de seguidores en Instagram, Úrsula se ha abierto las puertas de varios proyectos en Hollywood gracias a su participación en La casa de papel.

7. Gonzalo Ramos

El antes y después de Gonzalo Ramos en montaje de JALEOS.

El personaje de Julio reflejó otro de los problemas a los que la juventud real se puede enfrentar: la vulnerabilidad y maleabilidad ideológica. Abandonado por su padre y con una madre casi siempre ausente, se integró en una banda neonazi tras romper con su novia.

Este controvertido papel estuvo interpretado por Gonzalo Ramos (30), que tras la serie ha seguido trabajando en el mundo de la interpretación, aunque desde el final de Amar en tiempos revueltos en 2012 no ha tenido ningún gran papel. En lo personal, el actor está casado con la cantante portuguesa Sofía Escobar (35), con quien tiene un hijo de seis años.

