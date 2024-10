Mario Casas grita a los cuatro vientos que está enamorado en su visita a ‘El Hormiguero’: “Dakota, te quiero, de verdad”

“Explicar una película siempre es complicado, pero esta más”. Con esta sentencia, Mario Casas regresaba este martes a El Hormiguero, programa que ha visitado muchas veces, y en el que se mueve como Pedro por su casa. Tanto es así que las bromas de Pablo Motos al invitado fueron una constante a lo largo de su entrevista.

En esta ocasión, acudía a promocionar Escape, su nueva película, dirigida por Rodrigo Cortés, y en la que Martin Scorsese ejerce como productor. “Es una genialidad. Es un hombre al que unos meses atrás le sucede algo traumático en la vida y decide bajarse de la vida y no quiere tomar decisiones nunca más. Decide entrar en prisión, comete pequeños delitos y no lo consigue. Un juez no lo mete en la cárcel hasta que consigue entrar en prisión, y a partir de ahí no voy a desvelar nada más”, detallaba de la sinopsis.

La cinta se estrena el próximo jueves 31 de octubre, y Mario asegura que en los pases que ya ha tenido la película “la gente se ríe muchísimo”. Sobre Scorsesse, Mario detalla que “al final no lo he conocido. Pone presenta, producida por Martin Scorsese, pero me sorprende cada vez que lo nombráis”, reconocía. “A él le gustó, le ha encantado”, añadía.

Pablo Motos quiso saber qué haría Mario Casas si le ofreciesen ir a Hollywood. “A lo mejor ya estoy en el radar de Scorsese”, bromeaba. Y aseguró que si el cineasta le llamase para hacer una película en tres meses “hablo perfecto inglés, lo que haga falta”. “Me corto un dedo por trabajar con Scorsese”, afirmaba en el mismo sentido.

El presentador sacaría más tarde el tema a Mario Casas de que “vives en el campo solo y hablas solo…”. “Vivo fuera de Madrid, como a 20 minutos, en el campo con mi perrita”, reconocía el intérprete, que reconoció que habla a sus animales. “Tengo una perra nueva, de hace unos meses, Dakota, y estoy enamorado. Es un amor incondicional el de los animales”, detallaba. “La recogí de una perrera, y no se acercaba mí, dormía abajo los primeros días. Una etóloga me dijo: ponle una cuerda de 15 metros, y así me fui acercando a ella. Dakota, te quiero, de verdad” le dijo a su mascota, que aseguraba que estaría viéndole.

Mario también tuvo palabras hacia su hermano Óscar Casas, quien precisamente va al programa el próximo jueves. “Es más simpático, más guapo, está demostrando que a su edad es mejor actor de lo que era yo”, enumeraba, a la vez que bromeaba con el hecho de que ambos podrían haber acudido juntos al programa, cada cual a promocionar lo suyo.

En concreto, Óscar irá a hablar de la serie El gran salto, en la que interpreta a Gervasio Deferr. “Hace una composición que me dejó de piedra. Creo que va a ser uno de los protagonistas del año en una serie de televisión y me darás la razón cuando la veas”, le vaticinó a Pablo Motos. Eso sí, de su hermano pequeño desveló un secreto: “Conmigo no se sube a un ring”.