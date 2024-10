La nueva película de Mario Casas está producida por Martin Scorsese: de lo mejor del cine español este año

Esta semana los estrenos de cine se adelantan un día y están repletos de opciones interesantes a las que echar un vistazo. Junto al fenómeno Anora que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y a la nueva película de Clint Eastwood Jurado nº 2, el jueves 31 de octubre llega a las salas Escape, un prometedor thriller español dirigido por Rodrigo Cortés que está protagonizado por Mario Casas y que, por si fuera poco, cuenta tras las cámaras con Martin Scorsese como productor ejecutivo.

En ella seguimos a N. (Mario Casas), un hombre estropeado. Algo no va bien en su interior y no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo, dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito?



Escape se ha descrito como "una evasión contada al revés", como si El conde de Montecristo, Papillón y La fuga de Alcatraz se narrasen al revés. Es la historia de un hombre roto que quiere que el Estado se haga cargo de su vida y le quite, de una vez, la libertad de encima.

Tráiler de 'Escape'

Se trata del primer filme en español del cineasta Rodrigo Cortés desde su debut en el largometraje con la comedia negra Concursante, que vino seguida del éxito de culto Buried, protagonizado por Ryan Reynolds.

En palabras del propio director, “trabajar con la tripulación de Escape ha sido un regalo: por inciertas que sean las aguas, es difícil naufragar así. Hacerlo en la compañía de quien es directamente el motivo por el que me dedico a esto es un privilegio que ahora nos toca honrar. Por esfuerzo y alegría no va a quedar”.

Junto a Mario Casas, la película está protagonizada por Anna Castillo, José Sacristán, Josep María Pou, Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Juanjo Puigcorbé, David Lorente, José García y el cantautor Albert Pla.

Rodrigo Cortés también es el responsable del guion, que adapta de forma libre la novela homónima del escritor español Enrique Rubio. La producción corre a cargo de Adrián Guerra y Núria Valls, de Nostromo Pictures y las labores de producción ejecutiva las lleva a cabo Martin Scorsese.