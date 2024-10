'La Favorita 1922' trae la elegancia y el pedigrí de la España de los años 20 al South Series: "Es puro Bambú"

La Favorita 1922 está preparada para abrir sus puertas. La segunda edición del South International Series Festival ha acogido la presentación de la primera serie producida por Bambú para Mediaset España. Los creadores de Gran Hotel, Las chicas del cable o Velvet llevan al público hasta la España de los años 20. “Entrar en el restaurante que ambienta la serie es un viaje en el tiempo”, comparte Ghislain Barrois.

La primera colaboración entre Bambú y Mediaset comienza en la Sevilla de 1922, con la marquesa Elena de Valmonte (Verónica Sánchez), una mujer culta y de posición privilegiada, pasa horas en los fogones junto al servicio volando su energía en su gran pasión: cocinar. Mientras se siente atrapada en un matrimonio infeliz con Adolfo, su autoritario marido que la menosprecias a la menor ocasión, anhela llevar otra vida.

Una noche, tras ofrecer una de sus famosas cenas en su palacete, Elena y Cecilia (Raquel Querol), su fiel doncella se ven envueltas en un desafortunado inciden que cambiará sus vidas para siempre. Ambas se fugan a Madrid, donde se refugian en el local de un restaurante cerrado desde hace años. Elena se plantea reabrirlo y convertirlo en uno de los mejores de la ciudad y cumplir así su sueño. Por ello, contacta con Julio (Luis Fernández), el apuesto propietario del establecimiento, que se lo alquila sin informarle de la letra pequeña.

“Es un producto puramente Bambú. Todos los elementos que suelen caracterizar a nuestras producciones están presentes. Desde los decorados, el vestuario o el elenco. Estamos felices con el resultado. Por ejemplo, este pasado verano, les puse un fragmento a mis hijas de 13 años, a mi madre de 81 y a mi hermana de 57. Toda la familia quedó enganchada”, reconoce Ramón Campos en la rueda de prensa de la ficción en el SISF, en la que estuvo presente BLUPER, en el Palacio de Congresos de Cádiz.

“La serie parte de un drama, en el que poco a poco va entrando la luz. Creo que tenemos una especie de comedia clásica con tintes de drama. Recuerda a las comedias del Hollywood de los años 40 o 50”, explica Verónica Sánchez, quien no ha protagonizado una serie de Mediaset desde la mítica Los Serrano.

Rueda de prensa de 'La Favorita 1922' en el South International Serie Festival 2024. Germán Mesa SISF

“Me da muchísima alegría volver a Mediaset. Fue mi primera casa, es donde empecé a trabajar en televisión, después de mi primera película. Fue un momento esencial, me abrieron las puertas de esta profesión”, expresa la actriz. “La serie ha sido un proceso largo, de nueve meses muy intensos. Gracias al equipo, ha sido muy gratificante. Una piña estupenda hemos hecho, todos a una. El resultado merece tener una oportunidad”, añade.

Nuevos talentos

Sánchez pone en valor a dos de los nuevos talentos que se conocerán en esta producción, Raquel Querol y Elena Maroto, Cecilia y Rosa en la ficción. “Han venido para quedarse. Para ellas, este es su primer proyecto y os aseguro que no lo parece. Ya se lo he dicho a ellas, ya me hubiera gustado a mí haber sido tan buena actriz como ellas lo son con la edad que tienen”, declara la intérprete sevillana. “Ha sido un rodaje especialmente bonito”, añade Luis Fernández.

“Ha sido un proyecto fantástico. Hemos estado nueve meses rodando. Hemos creado vínculos que nos han convertido en una familia. ¡Ha sido una experiencia espectacular, tanto a nivel profesional como a nivel personal! Mi personaje es muy divertido”, agrega Andrea Duro. “Os va a gustar mucho”, añade Maribel Salas, quien interpreta a la “cocinera más veterana”.

Verónica Sánchez en la rueda de prensa de 'La Favorita 1922', en la segunda edición del SISF. Germán Mesa

Ghislain Barrois, CEO de Mediterráneo y director de la división de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, resalta la importancia de detalle de Bambú en sus producciones. “Una anécdota del rodaje es sobre uno de los decorados del set. Es el del colmado, una especie de ultramarinos antiguo, con un montón de productos como latas de atún o botellas de aceite. Las etiquetas de los envases habían sido diseñadas expresamente para la serie”, revela.

“Quizás el público no se dé cuenta de ello, pero provoca que el entorno se viva completamente y que los actores se metan mejor en el papel. El resultado es increíble, tanto a nivel artístico como técnico”, añade. El productor de Mediterráneo asegura que hay intención de ampliar la relación comercial entre Mediaset y Bambú. “Nos gustaría. Tenemos algo en mente también para cine”, comparte. Sobre la fecha de estreno, ésta no se ha revelado, pero se estima que sea “en el primer trimestre de 2025”.

Más Bambú-Mediaset

La Favorita 1922 tiene previsto tener una emisión tradicional para el prime time de Telecinco y, de momento, no tiene anunciada plataforma en streaming. “La colaboración con las plataformas es un ser vivo que evoluciona en cada momento. En los últimos tres años, nuestras ficciones han pasado por ellas. Por supuesto, habrá esta propuesta. Pero, de momento, su lanzamiento será sólo para Telecinco”, expresa Barrois.

Con Verónica Sánchez y Luis Fernández como los principales protagonistas, La Favorita 1922 completa su reparto con Andrea Duro, Maribel Salas, Elena Maroto, Raquel Querol y Joel Sánchez. Creada por Ramón Campos, con Josep Cister como showrunner y basada en una idea original de Campos, Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano. Una producción para Bambú para Mediaset España.