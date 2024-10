Llega el final de 'Entrevías' a Telecinco: la próxima artillería que Mediaset sacará para potenciar su ficción

Entrevías, la serie protagonizada por José Coronado y Luis Zahera, llega a su fin en Telecinco este lunes, 21 de octubre, a las 22:50 horas. Mediaset España quiso ofrecer la cuarta y última temporada de la ficción creada por David Bermejo en los primeros compases del curso.

La producción ha bordeado el 8% de cuota de pantalla, con alrededor de 650.000 espectadores de media en las siete entregas emitidas antes del desenlace. Los resultados en abierto no están acompañando esta temporada -la media de la pasada rebasaba el 10%-, pero las buenas noticias para la tira de suspense las trae Netflix.

Si el grupo opta por la misma estrategia que con las anteriores, la tanda final debería aterrizar en la plataforma a finales de este 2024. La tercera temporada de Entrevías, ya en su primera semana y sin apenas promoción, alcanzó un meritorio octavo puesto del Top 10 Global, con 15.200.000 horas vistas y 1.500.000 visualizaciones.

Es un hecho que varias series firmadas por Mediaset España tienen una importante proyección internacional en plataformas. Su directiva ha captado el mensaje pero, obviamente, desea traer de vuelta a ese espectador a sus canales tradicionales. Por eso, la ficción es un terreno en el que la empresa pondrá el foco los próximos meses.

Aliados no le faltan. Alea Media, la productora de Aitor Gabilondo -Vivir sin permiso, Madres, Patria...-, está participada en un 40% por el grupo de Fuencarral. Además, Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, se ha tomado en serio eso de potenciar la ficción.

El pasado mes de mayo, a Quintana le salió bien la jugada con El Marqués, por lo que Mediaset tiene datos positivos a los que agarrarse. La serie basada en el crimen de Los Galindos promedió un 11,4% de cuota de pantalla en sus 6 capítulos. Era la segunda ficción que realizaba Unicorn después de la segunda y la tercera temporada de Desaparecidos.

La ficción que viene

Este verano, Mediaset anunció la adquisición de Mira esa chica, basada en la novela homónima de Cristina Aráujo Gámir y que aborda un tema especialmente sensible: una violación múltiple. Se presupone que el de los 'unicornios' será un proyecto destinado a emitirse en Telecinco.

Todo apunta a que Unicorn sigue en búsqueda de historias atractivas que contar. Sin ir más lejos, hace unos meses, Ana Rosa confesó en pleno TardeAR que se habían interesado por el caso de las monjas de Belorado. No obstante, no obtuvieron contestación: "Se lo hemos propuesto y no responden".

Pero la maquinaria no se para en Telecinco, que se abre a trabajar con otras productoras, como Bambú Producciones, responsable de La Promesa y Valle Salvaje. Con la compañía de Ramón Campos pondrá en pie La Favorita 1922, con Verónica Sánchez como protagonista.

Cartel de 'La Favorita 1922' Mediaset España

El resto de apuestas pasa por la narración de un amor imposible llamado Ella, maldita mi alma, basada en el relato de Manuel Rivas y que contará con los actores Maxi Iglesias, Martiño Rivas o Karina Kolokolchykova. Y sigue quizá la más atractiva: la adaptación española de la serie francesa Call My Agent.

Javier Gutiérrez, Marta Hazas y Manuela Velasco destacan en el elenco de una suerte de Paquita Salas titulado La Agencia. La ficción se ambienta en una agencia de representantes que se debatirán "entre los intereses de sus representados y los propios", así como existirá "una encarnizada lucha de egos".