Juan del Val, sobre cómo vivió la fiesta de María Pombo: "Podría haber sido el padre de todos los que estaban allí"

La Roca ha vuelto con las pilas recargadas en esta nueva temporada televisiva. El magacín dominical retornaba tras sus merecidas vacaciones. Por supuesto, tocó abordar la actualidad informativa. Y es que el equipo del programa acudió al Suavefest, el festival de música de la influencer María Pombo. Un evento al que no faltó Juan del Val, quien vivió una experiencia de lo más ‘rejuvenecedora’.

En el photocall, Laura Arribas pudo hablar con el escritor. El autor de Bocabesada era uno de los invitados por la influencer y su marido, el empresario Pablo Castellano. El vínculo con ambos, vino tras la participación del emprendedor en la cuarta temporada de El desafío, de la que resultó ganador.

Tras mostrar un vídeo del evento, sus compañeros de plató le preguntaron a Del Val cómo había vivido el evento que tuvo lugar en Boadilla del Monte y cuya temática era el recrear el circo y distintos números circenses. “Aquello estaba hasta arriba”, expresaba el autor, comentando que tampoco entendía que el festival “hubiera tenido polémica”, dado que el Suavefest rebajó sus entradas en los últimos días y para los habitantes de la villa madrileña.

“No me esperaba encontrarme a Juan”, confesaba Arribas. “Estaba solo”, agregaba. “¡Sin Nuria es otro!”, exclamaba en tono irónico Nacho García. “A ver, que me está dando el aire”, agregó la presentadora. El autor señaló que, aunque había confirmado su asistencia, no estaba del todo seguro de si ir o no. “Al final, sí lo hice”, reconocía. “Yo no tenía todas conmigo con que fuera, porque sé que no le gustan este tipo de fiestas”, decía Arribas, dándole la razón al autor.

“Finalmente asistió, igual que las personas más influyentes que tienen mayor número seguidores en redes sociales”, narraba Arribas. Juan del Val no sólo coincidió con María Pombo y Pablo Castellano, sino también con Laura Escanes, María G. de Jaime, Anna Padilla…”, nombraba la colaboradora. “¿Apunto a María Pombo al grupo de amigas de esta temporada?”, quiso saber Marta Critikian.

Juan del Val y Marta Critikian en 'La Roca'. null

“La conozco desde hace tiempo, tanto María como Pablo estuvieron en El desafío”, explicaba Del Val. “¡Menuda pandilla has hecho!”, exclamó su esposa. “Pues claro”, confirmó el autor. Por supuesto, el escritor sacó su característico humor para señalar cómo había vivido una fiesta circense y rodeado con influencers. “Había barra libre y estuvo bien. La gente fue muy comedida”, compartía.

“Me lo pasé, porque son amigos. El mundo de los influencers es alucinante. Eso sí, podría ser el padre de todos los que estaban allí. Y, siendo generoso, el hermano mayor”, confesaba Del Val, con Arribas señalando que el escritor “subía la media de edad”. “Claro, eran casi todos treintañeros”, expresaba, revelando también cómo no se había enterado que la temática de la fiesta era de circo.

“Aun así, estuve bailando hasta las 7 de la mañana”, confesó, aunque Arribas le desmintió. “Pero si te fuiste a las 21:00 de la noche”, expresó.