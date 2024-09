La inesperada confesión de Ramón García: "Me han ofrecido programas de cocina, pero no tengo tiempo"

Con la nueva edición del Grand Prix a punto de terminar, Ramón García vuelve a estar centrado en su programa en CMM TV, En compañía. Considerado uno de los formatos más emblemáticos de la cadena autonómica, el presentador bilbaíno lanzó un comentario que dejó perpleja a su compañera en el talk show, Gloria Santoro. El conductor vasco revelaba que le habían ofrecido tener su propio programa de cocina.

Todo comenzó cuando Ramón y Gloria comenzaron a cortar unas sandías, algo que ya había hecho a solas el presentador en otra jornada. Dada la buena recepción, el presentador decidió volver a cortar otra sandía y dar trucos para lograr el mejor corte de esta fruta típica de verano.

“Todavía estamos en verano y hace calor. La sandía es ideal para tomar tanto en Castilla-La Mancha como en muchos pueblos. Se puede degustar. Esta es una manera de cortarla para que, ustedes en casa con amigos, no la corten como siempre. Les digo cómo hacerlo. Cortamos por la mitad, como ha hecho Gloria. Vamos a utilizar una de las mitades. Coge esta una de las partes y cortamos la zona trasera para hacerle ‘la cama’. De esta manera, asentirá bien”, explicaba detalladamente.

Su compañera en la conducción alababa su manera de cortar la sandía. “Te queda muy bien. Podrías tener un programa de cocina. El mandil te sienta muy bien”, expresaba la copresentadora. Fue, en ese momento, cuando Ramontxu le reveló a su colega que ya le habían hecho ofertas para conducir su propio formato culinario al más puro estilo Karlos Arguiñano.

“¿Sabes las veces que me han ofrecido un programa de cocina y he dicho que no?”, le respondía el bilbaíno. Santoro se quedó completamente sorprendida. “¡Ah, sí! ¿Y por qué?”, quiso saber su colega. “Es que no tengo tiempo. Estoy haciendo En compañía y apenas me queda tiempo”, expresó, mostrando así que está muy comprometido con el talk show, uno de los programas más exitosos de la cadena autonómica.

La confesión de #Ramonchu “ Me han ofrecido programas de cocina pero no tengo tiempo “ MasterPrix pic.twitter.com/PTzTRg4Us9 — TVMASPI (@sebas_maspons) August 30, 2024

“Pero podrías hacerlo algo, ¿no?”, le insistió Santoro, señalando que podría intentarlo. “Bueno, yo cocino en mi casa y hablo allí. Pero sí, me han ofrecido muchas veces presentar un programa de cocina, porque soy muy cocinillas. Y hablar, hablo”, añadía el presentador para seguir dando explicaciones sobre cómo servir la sandía, quien hizo un cilindro en el centro de la fruta. Tras ese corte, tomó otro cuchillo para ir haciendo trozos simples y muy estéticos que quedaban ideal en la bandeja.