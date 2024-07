El lapsus de Jorge Fernández en ‘La Ruleta de la suerte’: “Se supone que me tenía que acordar”

Un lunes más, La ruleta de la suerte ha vuelto a girar esta sobremesa en Antena 3. Como es habitual, la música ha sido el hilo conductor de los primeros momentos del concurso, y tras escuchar a Joaquín Padilla cantar una canción, Jorge Fernández ha dado paso a un panel musical antes siquiera de presentar a los concursantes.

“Es una canción de 3+2, un conjunto musical formado en 2003 formado por 5 niños que surgió en Eurovisión Junior. Si ese programa lo presenté yo, además, en TVE”, decía extrañado Jorge, al leer la ficha de la canción. “No me acuerdo de los chavales, no me acuerdo”, decía en un primer momento. Pero justo después corregía: “Sí me acuerdo. Si lo presenté yo, leches”,

“Ahora te van a sonar”, le advertía el cantante de la orquesta. Tras resolverse el panel, Joaquín Padilla cantó aquello de “sube, sube, a la ola, sube, sube, como mola”, que sonó mucho hace 20 años. “¡Claro que no me acuerdo de este tema, hombre!”, admitía después Jorge.

“Qué bueno. Generalmente ponen datos de la canción. Y ponen: presentado por Jorge Fernández, se supone que me tenía que presentar”, admitía con humor el presentador. Además, admitía que tres chicas sentadas en el público sí se acordaban del programa y del grupo, “y yo no me acordaba”, añadía el vasco.

Efectivamente, el grupo 3+2 surgió de Eurojunior, el programa del que se seleccionaba al representante de España en Eurovisión Junior. Fue un concurso un la línea de Operación Triunfo, que se emitió entre los años 2003 y 2006. Jorge Fernández se hizo cargo de la edición de 2005, de la que salió Antonio José con el tema Te traigo flores.

Eurovision Jr

3+2, sin embargo, surgió de la primera edición, que presentó Carlos Lozano. Aquella edición de Eurojunior la ganó Sergio Jesús, quien formó parte de este conjunto musical junto a otros 4 compañeros: Irune, Diego, Blanca y María Jesús.

Tras este proyecto, a Sergio se le perdió la pista mediática, ya que decidió centrar sus estudios en materias de salud. Diego Domínguez continuó como cantante y actor, y recientemente le vimos en Tu cara me suena, donde fue imitado por Valeria Ros. María Jesús siguió en la música, y en 2022 intentó probar suerte en La Voz. De Irune y Blanca también se perdió un poco la pista, si bien esta última sí que se puede ver cómo hasta antes de la pandemia seguía cantando en eventos.