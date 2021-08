De '¿Qué apostamos?' a 'Sabor a ti': cuando las orquestas eran fundamentales en televisión

Este jueves 12 de agosto Pasapalabra recibió a cuatro nuevos invitados. Entre ellos se encontraba Joaquín Padilla, doctor en Periodismo por la Universidad Complutense. Sin embargo, le conocemos en televisión no por su labor en el periodismo, sino como cantante. Y es que es el vocalista de la orquesta de La ruleta de la suerte.

A lo largo de los años, Joaquín se ha convertido en una de las caras más reconocibles del programa. No solo presta su garganta a las pruebas musicales, es un confidente del presentador Jorge Fernández, un cómplice de sus chistes y un pilar fundamental del programa.

Joaquín tiene una amplia carrera musical. Su fama se dispara hace casi 20 años, cuando estaba al frente de Iguana Tango. Este grupo se hizo muy popular gracias a Gran Hermano, donde popularizaron el tema ‘Te perdí’. ‘Olvídate de mí’ o ‘Volverás’ fueron otros de los éxitos del Iguana Tango, que se disolvió en 2014.

En la actualidad tiene un proyecto musical llamado Entrelazados junto a Chus Herranz, su esposa, una cantante que debutó de pequeña de la mano de Teresa Rabal, y que acudió a Eurovisión como corista de Ramón en 2004.

La orquesta de La ruleta de la suerte es en la actualidad una rara avis de la televisión, una superviviente y de las pocas que hacen música en directo en un programa junto a la de Late Motiv o La Resistencia, entre otros.

Cuando todos los programas tenían orquesta

Muchos recordarán cómo en el pasado las orquestas eran un elemento más de cualquier programa, ya desde los matinales de Jesús Hermida o María Teresa Campos. Sin embargo, ya no vemos grandes orquestas en televisión, como las que había en ¿Qué apostamos? o el Grand Prix, en ambos casos con el maestro Eduardo Leiva al frente. Leiva se convirtió en un showman gracias a estos trabajos, su papel en estos programas era muy relevante, casi un colaborador más. Solía vestir coloridos trajes, hablaba con los presentadores y entraba al juego siempre que fuese necesario.

“Era un corte terrible ¡Qué iban a pensar mis compañeros de música cuando me vieran hacer el payaso! Pero luego me animé y el día que no me disfrazaba era una desgracia”, diría al respecto.

“Eduardo fue un gran fichaje para nuestros programas y lo que era un director de orquesta, que estaba allí en una esquinita y se acabó convirtiendo en todo un personaje del programa. Nos ayudaba mucho con las presentaciones y en todo además de ser un excelente músico”, apuntaba por su parte Ramón García en una entrevista de El Televisero.

Eran muchos los programas que tenían a grandes directores de orquesta entre sus filas. En la misma línea del maestro Leiva nos encontrábamos a Jesús Gluck al frente de la Furor Band del programa Furor. Gluck había trabajado con Massiel, Rocío Jurado y Raphael, y fue habitual compositor de las bandas sonoras del director José Luis Garci.

Las orquestas podían dar mucha vida a cualquier programa, y en muchas ocasiones era esencial que hubiese buena química con el presentador. Por ejemplo, cuando estuvo al frente de A la carta de Antena 3, Agustín Bravo se solía ir con los músicos a cantar en los descansos.

Aunque ninguna química superará la que tuvo Antonio Hidalgo con Ana Rosa Quintana cuando él era el cantante de la orquesta de Sabor a ti. Poco a poco Hidalgo se ganó un sitio en el programa, hasta convertirse en copresentador. “¡Casualidades extrañas de la vida! Me contrataron de cantante, y un día el copresentador no pudo llegar a tiempo porque tuvo un problema con el vuelo, me lo propusieron a mí y dije que sí. Ahora pienso: '¡Qué morro le eché!”, diría.

Ana Rosa Quintana también ha contado con una orquesta en su etapa en las mañanas de Telecinco, y no podemos olvidar a otros músicos en plató como el saxo que tuvo Sálvame en sus primeros años. Miguel Sueiras y Lugotti fueron saxofonistas en este programa. “Hay que estar pendiente de las órdenes del director. Si Belén Esteban se pone triste, tengo que tocar algo que refleje su estado de ánimo”, explicó Lugotti en una entrevista, donde también reveló que muchas peleas eran pactadas.

En 2011, La mañana de la 1 también incorporó una orquesta, que fue bautizada como la Marilo's Band por parte de la presentadora, Mariló Montero. Muchos vieron aquella orquesta como un gasto excesivo, teniendo en cuenta que los recortes estaban a la orden del día. Sin embargo, no hay que olvidar que al tener una orquesta se ahorran derechos de la SGAE e incluso generarán derechos.

