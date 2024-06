Pepe Navarro revela cuál ha sido su entrevista más complicada en televisión: "No quería dar juego"

Si hay un programa que logra declaraciones tremendamente íntimas y personales es El show de Bertín. El expresentador del mítico concurso Lluvia de estrellas sigue demostrando su habilidad para este tipo de entrevistas a través de su formato en Canal Sur. El último en acudir al espacio del canal autonómico ha sido Pepe Navarro, quien ha revelado cuáles han sido sus entrevistas más difíciles en su carrera periodística.

En un momento distendido, el cordobés criado en Sabadell revelaba que cual fue “su entrevista más difícil” durante su etapa conduciendo el mítico Esta noche cruzamos el Misisipi. “Ha habido dos, una muy divertida y otra imposible”, revelando que fueron dos mujeres muy reconocidas las que protagonizaron ambas entrevistas: Victoria Abril y Paloma San Basilio. En contra lo que pudiera pensarse, fue la de la actriz afincada en Francia la que le hizo divertirse a Navarro.

“Estamos en El Misisipi, se sienta y en ese momento pienso 'si tiene una marcha que se la tira para atrás’”, comenzaba a compartir a Osborne, quien confesaba que le hizo una pregunta fuera de lugar a la protagonista de Amantes y Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. “¿Tú no engordas de la mala leche que tienes, verdad? Me mira y dice 'pues anda que tú’”, revelaba el periodista.

Navarro reconocía que podía haber salido mal y que Victoria Abril entendió que era una entrevista con un tono irónico y que no había malicia en las preguntas y le siguió el juego. “Empezamos ahí. Yo le preguntaba a qué se dedicaba. Ella empezaba a contestarme y tal. Recuerdo que tuvimos unos tres millones de espectadores. No fue difícil. Creo que entendió la broma”, compartía a Osborne.

Fue con Paloma San Basilio en la que tuvo su entrevista “imposible”. “Hay una entrevista para mí que ha sido imposible siempre en televisión: Paloma San Basilio”, confesaba ante un atónito Bertín Osborne, quien no pudo reprimir la risa. Precisamente, la afamada cantante y actriz teatral tiene fama de realizar entrevistas accesibles. De ahí, que llamase la atención la confesión de Pepe Navarro.

'El show de Bertín'.

“Yo no le he podido hacer una buena entrevista en mi vida. No sé qué le pasa conmigo. Le pregunto y no me da juego. Yo me empeñaba en que tenía que venir Paloma”, comentaba el periodista, reconociendo justo la importancia de contar con un perfil como el de la intérprete de Juntos y La fiesta terminó. De hecho, reveló que, en una de sus últimas visitas a El Misisipi, le propusieron un juego a la artista para que hubiese una química que no hubo finalmente.

“'¡Va a hablar por narices! Vamos a coger todos los signos del zodíaco y a cada uno le vamos a poner una flor”, explicaba Navarro, comentando que eso le obligaría a hacer un comentario sobre el signo del zodíaco y de la flor. Pero nada, San Basilio tampoco entró en el juego. “¡No decía ni pío!”, expresó. “Es una tía encantadora”, dijo Navarro, a su pesar.

PEPE NAVARRO y sus entrevistas complicadas con Victoria Abril y Paloma San Basilio @elshowdebertin pic.twitter.com/RHGXHsg7Ai — TVMASPI (@sebas_maspons) June 15, 2024

Osborne le comentó que, justamente, Paloma San Basilio ya había sido invitada a El show de Bertín. Es más, el presentador tenía buen recuerdo de su paso por su programa. “De verdad, no sé qué le pasa conmigo. No me daba juego”, expresaba. “Me encantaría entrevistarla de nuevo, porque me parece una mujer excepcional”, finalizaba Navarro.