“Yo he sido una zorra de España”: la confesión de Marta Riesco a Nebulossa en el nuevo ‘Sálvame’

Marta Riesco ha llegado a Ni que fuéramos Shhh para quedarse, igual que Kiko Hernández. La que fuese reportera de El Programa de Ana Rosa ofreció una amplia entrevista a los directores de Fabricantes Studio, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, donde habló de cómo había vivido su relación con Antonio David Flores, y cuánto sufrió por culpa de la prensa, que la puso en el disparadero.

Más tarde ofreció una entrevista en el plató a María Patiño, y tuvo un cara a cara con Belén Esteban en el que se dijeron de todo. Ahora, Marta trabaja como reportera del programa que se emite en Ten, entre otras ventanas, y este viernes se ha podido ver su primer reportaje.

En concreto, Riesco se trasladó con el equipo del programa hasta la alfombra roja de la primera edición de los Premios de la Academia de la Moda española. “Me lo he pasado increiblemente bien. Hubo gente a la que no le hizo ni puñetera gracia (verme allí), pero los mejores fueron los de Socialité”, adelantaba la reportera en su encuentro con María Patiño. “Siento que no caigo bien a determinadas personas y me hacía pequeñita, pero ahora siento que si no gusto, a tomar por saco”, añadía.

“Ha pasado un año y dos meses desde la última vez que pisé una alfombra roja trabajando como reportera y estoy segura de que mis compañeros están encantados de volver a verme”, decía con humor Marta para arrancar el reportaje. En el evento, habló, entre otros, con Mary Bass, vocalista del dúo Nebulossa, últimos representantes de España en Eurovisión.

“Yo he sido una zorra de España” le decía Marta a la levantina. “Como tú hay muchas personas que han sufrido, y la canción mucha gente no la ha entendido”, confirmaba la cantante. “Porque es ironía, pura. Yo no estoy diciendo que soy una zorra, sino que tú lo me llamas”, le aclaraba a Marta Riesco.

A Paula Vázquez, por su parte, le preguntó si está viendo “Ni que fuéramos Shhh. “Os veo más relajados, más tranquilos”, bromeaba la presentadora, mientras que ilustraban la frase con el desencuentro de Marta y Belén Esteban. “¿Puedes decirle algo a Belén para que se arregle conmigo? En plan: Marta es muy maja...”, pedía la reportera. “Claro. Belén, no la conozco de nada, pero suerte”, sentenciaba Paula al escapar. Y Eduardo Navarrete recordaba cómo hace unos días fue al programa y se divirtió mucho.

A la vuelta, en el plató, todos alabaron su trabajo, y en concreto, Víctor Sandoval la felicitó por su sentido del humor, porque ha sabido reírse de sí misma.