Preocupación por la salud de Torito tras sufrir una importante caída en ‘Zapeando’: “Sonó a muerte”

La televisión está un tanto accidentada esta semana. María Patiño sufrió un percance en Sálvame en pleno directo este viernes, que le hizo pensar que se había roto un dedo. Pero peor, parece ser, se encuentra Quique González, Torito, después de un accidente que vivió en Zapeando este jueves, y que le ha provocado más problemas de salud de lo que podía imaginarse en un primer momento.

Jiaping Ma, quien fuese conocida por su participación en MasterChef, colaboraba este jueves en Zapeando en una sección en la que intenta hacer la vida más sencilla a los espectadores. En concreto, dedicó la entrega al universo de los lobos, y explicó cómo fabricar una suerte de cama elástica con globos y una bolsa de vacío para este verano.

Su explicación detallaba cómo había que hinchar varios globos, que se introducían en una bolsa de vacío, a la que luego se saca el aire con una aspiradora. Un invento que llamó mucho la atención de Quique Torito, que se lanzó a saltar sobre ella para comprobar de primera mano si “aguanta el peso humano”. “Esto parece el vestido de la Pedroche”, afirmaba al acercarse a la cama elástica, sobre la que se acabó lanzando.

“Ay, por favor. No me puedo levantar. Esta mierda qué es, Me he roto la barriga”, exclamó entonces el conocido reportero y colaborador televisivo. Jiaping, por su parte, ponía a Torito como ejemplo de lo que no había que hacer, pero defendía que el invento funciona. “¿Cómo va a funcionar, si me he dado con toda la madera?”, se quejó Torito.

"No está bien"

El incidente le ha dejado secuelas. Este viernes, Santi Alverú preguntó por Quique en su sección El día del espectador, y quiso saber si estaba bien o se encontraba en el hospital. “Ahora mismo está en un barco, pero lo están usando de cebo para cazar tiburones”, bromeaba Alverú.

“A la pregunta de si está Torito en el hospital; os digo que no, pero tampoco está bien”, decía Dani Mateo, presentador del formato, sin dejar a un lado el humor. “Ya no lo estaba bien antes de hacer ese salto”, añadía, detallando que ninguno de los presentes se esperaba “nada” el salto que hizo, y que “sonó a muerte”. “Es que no aguantó ni un globo”, terminaba Dani Mateo, antes de continuar con el programa.