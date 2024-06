Enfado generalizado por lo ocurrido con Arkano y Miri en la nueva expulsión de 'Supervivientes'

El de este 9 de junio no era un domingo cualquiera en Supervivientes 2024. En el arranque de Conexión Honduras, Sandra Barneda informó a los cuatro nominados de que, esa misma noche, uno de ellos sería expulsado definitivamente del concurso. Marieta Díaz y Rubén Torres se libraban, por lo que la cosa quedaba entre Arkano y Miri Pérez.

Llegaba el momento de conocer el resultado y los espectadores de Telecinco parecían tenerlo cristalino: el salvado lo sería por un 65% de los votos. "Aquí hay muchísimos nervios y tensión. Caritas de tristeza en esta palapa. Se vaya quien se vaya, sabéis que todos sois ganadores para mí", aseguraba Laura Madrueño desde Honduras, cuando Barneda conectaba con la isla.

No obstante, comparando los semblantes de ambos nominados, la diferencia era evidente. El rapero lleva semanas pidiendo poner fin a su aventura en el 'reality show' de Cuarzo Producciones; la que fue concursante de MasterChef soltaba un tímido "estoy feliz de haber llegado hasta aquí", evidenciando que quería continuar.

"Quiero saber cuál es la decisión del público. Estoy muy contento, 95 días aquí. Es un auténtico reto", aseguraba el alicantino, antes de saber que el público había decidido que fuera él quien continuase en el formato de supervivencia.

Sus propios compañeros, conscientes del deseo de Arkano, no daban crédito al veredicto de los espectadores. La otra cara de la moneda la representaba Miri, que lloraba "de amor" por la decisión de los televidentes, si bien ella sí que tenía fuerzas para encarar el esprint final del programa.

Los usuarios de X se mostraron igual de desconcertados que los supervivientes. "Miri ha sido tres veces líder, quería seguir hasta el final y ha dado contenido semana tras semana. Arkano se quiere ir, no ha ganado ninguna prueba, no es buen superviviente, no da contenido, le salvan por ser hombre. Lo del público de este programa es...", se quejó un tuitero.

"Arkano, a dos semanas de la final, deseando irse. Aurah, haciendo esto, está en su casa", opinaba otro seguidor de Supervivientes, adjuntando en su mensaje la imagen de la canaria realizando una prueba. La exparticipante fue la eliminada del pasado jueves.