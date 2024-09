La curiosa expresión aragonesa que más vas a escuchar: no la entienden en el resto de España

Aragón es tierra de gran gastronomía y mejores paisajes, pero si por algo destaca también es por sus gentes y sobre todo por su inconfundible acento. Y es que, los aragoneses cuentan en su diccionario con una gran cantidad de palabras y expresiones únicas. Una lengua que sigue estando muy presente y que hasta hace apenas una década hablaban un 5% de los habitantes de Aragón, según el Seminario Aragonés de Sociolingüística.

Una provincia en la que son muchas las palabras que se utilizan y que son típicas aragonesas, pero además destacan por tener un significado muy específico. De hecho, la mayoría de ellas no son conocidas fuera de esta área geográfica.

De entre todas ellas, hay una que a partir de este mes de septiembre no dejaremos de escuchar y sobre todo con la llegada de las clásicas tormentas y lluvias del final del verano. Esta peculiar expresión es: "Me he chipiado".

Una expresión que cualquier aragonés puede decir con toda naturalidad si por ejemplo llega a un lugar sin paraguas en pleno día de lluvia. Aunque pueda parecer difícil intuir su significado, este quiere decir simplemente que "me he mojado entero" o "estoy empapado".

Una expresión muy típica de Aragón y que en esta época del año sobresale por encima del resto. Sin embargo, esta no es la única expresión curiosa que podemos escuchar en esta región. A continuación te detallamos otras igualmente curiosas.

Otras palabras y expresiones típicas

El aragonés puede que no sea uno de los dialectos hablados de manera bilingüe por la mayoría de la población, pero en la vida diaria se utilizan palabras y expresiones que están tan arraigadas en los aragoneses que, cuando se emplean fuera de Aragón, a menudo no son comprendidas.

A continuación, te presentamos algunas de las más comunes y su significado:

Ir de propio

Esta expresión es probablemente la que más desconcierto genera fuera de Aragón. Significa ir a un lugar con un propósito específico, dejando de lado otras actividades. Por ejemplo, si no tenías huevos para hacer una tortilla de patata, fuiste de propio a comprarlos. Es una de las expresiones más bonitas y utilizadas, pero quienes no son aragoneses rara vez entienden su significado.

Laminero

Si te encanta el dulce en todas sus formas y colores, eres un goloso. La palabra "laminero" está profundamente arraigada en Aragón y es probable que fuera de la región, pocas personas sepan qué significa.

Ababol

Es una manera sutil y suave de insultar sin ser demasiado evidente, aunque la palabra suena despectiva. Técnicamente, "ababol" se refiere a una amapola, pero nadie asocia esta palabra con la flor, sino con alguien que es tonto. Sin embargo, es común que se use de manera más cariñosa que ofensiva.

Dar pampurrias

Esta expresión indica que algo te produce asco, una sensación desagradable o incluso grima. Significa que algo no te gusta en absoluto. Es una expresión más intensa que "dar escalofríos", que es más común en otras partes de España.

Zaborrero

Se utiliza para describir a alguien chapucero, y de hecho, suena mucho más contundente que la palabra "chapucero".

Estas expresiones son parte de la riqueza cultural de Aragón y demuestran cómo este dialecto sigue vivo en el día a día, aunque fuera de esta tierra no siempre se entiendan por todos.