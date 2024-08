Se acerca el cierre del mercado de fichajes: las tareas pendientes del Real Zaragoza

Los días pasan y se va acercando el cierre del mercado de fichajes con numerosas operaciones por hacer en el seno del Real Zaragoza. Resta una semana para que la dirección deportiva del conjunto aragonés consiga desbloquear situaciones y traer a los refuerzos que necesita, y que Víctor Fernández espera para tener una plantilla que luche por el ascenso.

Juan Carlos Cordero ya lo ha avisado durante el verano en cada una de sus intervenciones. Iba a ser en el último momento de la ventana veraniega cuando se produjeran la mayoría de las novedades, principalmente en el apartado de salidas. Todo apunta a que será así y los aficionados tendrán que estar atentos hasta los últimos minutos.

Es preciso destacar que este año el mercado de fichajes en la Liga española, abierto desde el 1 de julio, se cierra el día 30 de agosto a las 23.59 horas, es decir, la noche del viernes al sábado. La temporada pasada se alargó hasta el 1 de septiembre.

Así pues, con poco más de siete días por delante para completar la plantilla del curso 2024/25, el Real Zaragoza tiene trabajo pendiente. Hasta ahora, el club aragonés ha incorporado un total de nueve fichajes, todos ellos en propiedad, siendo una gran diferencia con cursos pasados, cuando muchos llegaban en calidad de cedidos.

Soberón, Femenías, Gori Gracia, Dani Tasende, Iván Calero, Samed Bazdar, Keidi Bare, Ager Aketxe y Bernardo Vital son los nombres que encarnan la sabia nueva de este Real Zaragoza y, excepto Gori, todos participaron en la goleada de la primera jornada. Siete como titulares y el vasco como sustituto.

No obstante, Víctor Fernández todavía espera seis más, y tal y como ha reincidido, de ahí no se mueve. De hecho, tras el triunfo en Cádiz, insistió en que el magnífico debut no debía despistarles de la revolución y de la necesidad de más efectivos.

Víctor Fernández en la recepción de la alcaldesa de Zaragoza.

El entrenador aragonés, a priori, espera dos centrales, otro centrocampista, un delantero y dos extremos, aunque ahí también está por ver qué ocurre con las salidas. En la defensa se habla con fuerza de nombres como Lekovic o Antal Yaakobishvili. Además, Adrián Niño es otro de los pretendidos por la dirección deportiva.

Acelerón en salidas

En el apartado de salidas se encuentra el grueso duro para Cordero. El Real Zaragoza va desbloqueando varias situaciones, la más reciente ha sido la de Jaume Grau este mismo jueves y otra importante fue la cesión de Enrich al Huesca. Las salidas de ambos se unen a las de Maikel Mesa, Alejandro Francés, Guillem Naranjo y Dani Rebollo.

Las principales situaciones a resolver en este aspecto son las de Sinan Bakis, Sabin Merino, Jair Amador y Baselga. Mientras que el caso de Sergio Bermejo es una incógnita, y la continuidad de Marcos Luna y Poussin es ya un hecho.