Ocho llegadas y una operación salida a fuego lento: así avanza el mercado de fichajes del Real Zaragoza

El tiempo vuela y el inicio de la Liga está ya a la vuelta de la esquina. Este viernes 16 de agosto el Real Zaragoza vuelve a vestirse de corto en partido oficial. Lo hará ante un recién descendido, el Cádiz, en el Nuevo Mirandilla. Más de dos meses después de que acabara la temporada 2023/24, el nuevo proyecto sigue en construcción y a la entidad blanquilla le quedan deberes por hacer todavía antes del cierre del mercado el próximo 31 de agosto. Hasta ahora, el Real Zaragoza ha incorporado a ocho futbolistas, pero está atascado en la operación salida.

El Real Zaragoza debía revolucionar su plantilla para luchar por un objetivo diferente al de la pasada temporada. Así pues, antes de que comenzara de manera oficial la ventana veraniega, la dirección deportiva incorporó a Mario Soberón (delantero procedente del Eldense), que ha dejado buenas sensaciones durante la pretemporada, y a Joan Femenías, guardameta del Levante y primer portero ante la ausencia de Cristian Álvarez.

Más adelante, ya en julio, se anunciaron los fichajes de Gori Gracia (centrocampista del Espanyol B) y Dani Tasende (lateral izquierdo del Villarreal B), Iván Calero (lateral derecho del Cartagena), Samed Bazdar (delantero del Partizán) y Keidi Bare (centrocampista del Espanyol). El último en venir, el pasado miércoles, fue Ager Aketxe. El vasco, centrocampista del Eibar, es el nombre más ilusionante del mercado. En definitiva, un total de ocho nuevas caras estarán seguro para la primera cita lejos de La Romareda.

Sin embargo, aún se esperan más. Víctor Fernández, en la rueda de prensa previa a la concentración de San Pedro del Pinatar a final del mes de julio, confesó que esperaba ocho incorporaciones más, “como mínimo” y que de ahí no se iba a mover. Desde entonces solo se ha producido la de Aketxe, por lo que el técnico aragonés está pendiente de siete nuevos futbolistas.

Entre ellos, la prioridad es la posición de central. La salida de Francés y la intención de que se marche Jair deja únicamente a Lluís López como central del primer equipo, aunque en el debut todo apunta a que el titular será Jair. Víctor desea tres centrales de jerarquía, pero las primeras opciones le están costando al Real Zaragoza. Lekovic o Bernardo Vital son dos de los defensas que más suenan para llegar a la capital aragonesa.

Salidas

Para que recalen nuevos jugadores, es necesario dar salida a otros. Sobre todo porque el Real Zaragoza cuenta con demasiados efectivos. De momento, se han liberado las fichas de Dani Rebollo, Guillem Naranjo, Alejandro Francés y Maikel Mesa, siendo estos dos últimos piezas importantes en la campaña pasada. Además, hay que mencionar la conclusión del contrato de Fran Gámez.

Sin embargo, son muchos los futbolistas en la rampa de salida. El que más cerca estuvo de irse fue Sergio Bermejo, que incluso vistió con la indumentaria del Sporting de Gijón, pero su traspaso se cayó en el último momento.

Además, las salidas prioritarias para el club son las de Baselga, Sergi Enrich, Sabin Merino, Bakis y Jair. El director deportivo, Juan Carlos Cordero, ya avisó de que el mercado iba a ser largo y la operación salida se mantendría hasta el último día, principalmente con los delanteros. Está por ver, además, la situación de Jaume Grau o Lecoeuche.

En este apartado hay otros casos, como el de Marcos Luna y Gaetan Poussin. Dos jugadores llamados a salir al principio de verano, pero que se han ganado un hueco durante la pretemporada.

El canterano ha anotado dos goles y podría haber convencido a Víctor Fernández. De hecho, desde este lunes está inscrito como jugador del Deportivo Aragón.

Por otro lado, el arquero Gaetan Poussin, una de las salidas prioritarias, también se ha ganado el quedarse en la plantilla zaragocista por lo demostrado en entrenamientos y partidos, a pesar de sus desdichas el curso anterior.

De esta forma, a tres días de comenzar LaLiga Hypermotion quedan muchas operaciones por hacer y la plantilla, como es habitual cada año y en prácticamente todos los equipos, no estará completamente perfilada para la fecha indicada. Esto implica que muchos jugadores titulares en la primera jornada ya no estén en el club para el cuarto compromiso. Aun así, independientemente del once, el Real Zaragoza debe sumar sus tres primeros puntos en Cádiz.