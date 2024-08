El incendio de Corbalán (Teruel) entra en fase “de estabilización” tras arrasar 280 hectáreas

El incendio declarado en el municipio de Corbalán, en la provincia de Teruel, ha entrado este lunes en fase “de estabilización” tras arrasar 280 hectáreas. El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, asegura que la evolución es “buena” y que, aunque ha habido pequeñas “reproducciones” a lo largo del día, no se descarta que el fuego se pueda dar por estabilizado esta misma noche.

De hecho, podría quedar controlado a lo largo de este martes. “Pese a todo, seguimos siendo prudentes. Las temperaturas son muy altas y, por tanto, se mantiene el plan de incendios forestales en situación 2, nivel 2”, ha aclarado. Esto quiere decir que la Unidad Militar de Emergencias (UME) seguirá trabajando sobre el terreno, al igual que los operativos del Infoar del Gobierno aragonés.

Según han explicado desde el Ejecutivo, esta noche se quedarán en la zona cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), el técnico director de extinción y personal de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA). También seguirán allí los Bomberos de la Diputación de Teruel con un camión nodriza y la propia UME.

De las 280 hectáreas calcinadas, un 60% es superficie forestal y otro 13% agrícola, y dentro de la primera, un 73% es superficie arbolada y el 27% restante, matorral. Pese a la tensión vivida este pasado fin de semana, desde el operativo se es optimista. “De cara a mañana, la situación va a estar mucho mejor y podremos bajar a una situación de normalidad. Hoy prácticamente no se ha movido el incendio, de modo que seguimos en las 280 hectáreas de las que hablábamos ya esta mañana”, decía Clavero.

Las “pequeñas reproducciones” que ha habido en las últimas horas se han registrado “dentro del perímetro interior”, lo que ha hecho que no haya aumentado la superficie. Respecto al origen del fuego, el director general de Interior ha querido mostrarse cauto. Aunque no ven “intencionalidad en la causa”, lo cierto es que en esta zona no ha habido tormentas -una de las principales causas de los incendios forestales en Teruel- ni había actividades agrícolas, terminadas desde hace algunas semanas. “Algún origen tiene que tener, pero no es fácil saberlo y hasta que no termine la investigación no podremos sacar conclusiones”, ha aseverado.

Mejores noticias hay para los vecinos del municipio de Corbalán, donde ya se ha levantado el confinamiento recomendado este domingo. “Hoy han podido estar haciendo vida normal sin ningún problema y sin ninguna afección por el humo”, ha declarado.

Los efectivos no solo han tenido trabajo con las llamas, sino que, además, ha habido que desactivar explosivos de la Guerra Civil esparcidos por la zona. De acuerdo con Clavero, es muy habitual que en este punto de la provincia de Teruel se encuentren restos de estas características. En estos casos, lo que se suele hacer es neutralizarlos o recogerlos si ya se encuentran “inertes”. Pese a la evolución favorable de las llamas, desde el 112 mantendrán refuerzos para atender cualquier llamada que surja y avisar al Puesto de Mando Avanzado en caso de que se detecten nuevos focos o reproducciones.