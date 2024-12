El PAR lleva al Constitucional a la presidenta de las Cortes de Aragón por no dejarle hacer preguntas a Azcón en el Pleno

El PAR formalizará “muy pronto” un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la “arbitrariedad” de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox. La formación denuncia su “cambio de opinión” al rechazar que puedan hacer preguntas al presidente de Aragón en las sesiones plenarias, como sí ocurría al principio de la legislatura cuando Vox formaba parte del Gobierno de Aragón.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, tras la reunión de la Junta de Portavoces. En ella se ha rechazado el recurso presentado por no admitir la pregunta relativa al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2024, formulada por Izquierdo al presidente del Gobierno de Aragón.

El portavoz del PAR ha denunciado en rueda de prensa que “vuelve a producirse una anomalía democrática o una irregularidad absoluta en la Mesa de las Cortes de Aragón” ya que hace unos meses, con el mismo informe jurídico, sí que se le permitió hacer una pregunta al presidente.

“¿Qué ha cambiado? Pues que VOX ha salido del Gobierno y decide hacer una cruzada contra el PAR porque le molestan los partidos que decimos las cosas a la cara y deciden callarnos”, ha señalado Izquierdo a los medios de comunicación. Ha insistido en que la presidenta de las Cortes, “de una forma absolutamente arbitraria y, a nuestro juicio, insólita, cambia el sentido de voto sobre un informe”. “Lo que le parecía bien hace ocho meses, ahora le parece mal”, ha insistido.

Alberto Izquierdo ha advertido de que “hoy las circunstancias han cambiado porque además de un director general, Vox tiene ahora a un destacado militante como asesor en el Gobierno nombrado por el presidente”. A pesar de esto, ha afirmado, “nosotros no queremos que otro grupo no pueda preguntar, defendemos que podamos preguntar todos”, pero ha puntualizado que “si el Partido Aragonés no puede preguntar porque tiene altos cargos en el Gobierno según el informe jurídico, Vox tampoco podría hacerlo”.

Igualmente, el portavoz del PAR ha recordado que, hace años, Izquierda Unida tuvo directores generales en el Gobierno y sí que podía presentar preguntas al presidente. Asimismo, se ha preguntado si “esa arbitrariedad de la presidenta de las Cortes, a la que se le presupone objetividad, se va a aplicar a otras cuestiones”. “Está absolutamente claro que es una agresión a nuestra capacidad de participación”, ha concluido.