Las Hogueras de Alicante se redefinen para el 2025: más comisiones y no al macrobotellón en el centro

Empieza el nuevo curso de las Hogueras de Alicante y David Olivares, el presidente de la Federació de Fogueres, tiene claras las cosas que quiere mejorar respecto a las que han sido sus primeras fiestas al mando. Con un censo de comisiones que aumentan, reitera que uno de sus objetivos es defenderlas, y por eso avanza que no quiere macrobotellones en el centro.

Con su carácter extravertido, Olivares arranca reconociendo que "no soy nada humilde", para afirmar que el balance del primer año "ha sido muy positivo". Una nota de la que rápidamente añade "que es cierto que yo soy una persona muy exigente conmigo mismo, y con mi equipo; he visto muchos fallos que la gente a lo mejor no lo ve, pero yo sí".

Entre ellas, reconoce una "que se me ha quedado clavada en el corazón: el inicio de la festa". El multitudinario acto en el que la Generalitat demostraba el apoyo extra a la fiesta oficial de la ciudad cambiará en 2025: "Desde mi punto de vista, fue mal organizado los músicos como estaban, el tema de la ubicación, la llegada de los autobuses".

Y si hay un tema al que le prestará especial atención es al que bautiza como macrobotellón en Federico Soto. "Tengo que defender a mis Hogueras que están quejándose de eso", afirma sobre las protestas referidas a la concentración de público general de fiesta y los asistentes a la ofrenda.

Olivares valora que la instalación de ese espacio, una concesión municipal, beneficia a la Federació porque con su servicio de restauración atienden "a todas las delegaciones hermanas que vienen de toda la provincia y fuera de ella. Eso supone un ahorro para la Federación porque hay que atenderlas tan bien como nos atienden a nosotros fuera".

En la asamblea de mayo diferentes representantes de las comisiones alzaron la voz sobre las diferencias que otorga el Ayuntamiento a la concesión con lo que pueden tener los racós. "Le he dicho al alcalde que tienen que tener el mismo horario que tenemos todos porque mis Hogueras también tienen el mismo derecho. Problema resuelto", promete. Y ahí recuerda que "la empresa adjudicataria es una gran colaboradora de la Federació de Fogueres".

La convivencia de las actividades festeras con la atracción del numeroso público, más en el pasado año al coincidir los días grandes con el fin de semana, es un reto que asumir. Para el presidente se trata de "diversificar a la gente, no podemos concentrarla. Tenemos que buscar varios puntos de la ciudad controlados donde puedan acceder nuestros jóvenes, nuestros turistas, porque lo que sigue hoy en la lucha es que los jóvenes se queden en sus distritos".

En 2025 apuesta por una redistribución. "Hay que cambiar las ubicaciones, hay que cambiar los accesos y sobre todo, y lo pido en mayúsculas, que en las horas de los desfiles oficiales de las Hogueras de Alicante no esté esa música puesta que moleste a mis foguerers y a mis barraquers".

Si estas son las cosas que pretende cambiar, Olivares celebra el momento en el que se encuentra el sector: "La fiesta ya está avanzando. De hecho, el censo ha subido muchísimo. De hecho, dentro de poco va a haber dos Hogueras más y una Barraca más. O sea, que la gente está activada. ¿Por qué se ha hecho eso? No porque sea David Olivares, ni porque sea el nuevo equipo, sino que cuando las cosas se hacen con ilusión y con ganas de trabajar, pues las cosas salen".