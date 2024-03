David Olivares: "Hacía falta una mayor gestión, escuchar a las empresas privadas y al Ayuntamiento de Alicante"

Las Hogueras de Alicante están ya dispuestas para salir a Murcia y el presidente de su Federació está "feliz y contento" por el rumbo que toman las fiestas oficiales de la ciudad. "Hacía falta una mayor gestión, escuchar a las empresas privadas y al Ayuntamiento de Alicante", destaca David Olivares.

El optimismo con el que encara este trimestre decisivo es el que le lleva a asegurar que "va todo viento en popa y a toda vela". Por eso promete que "vamos a tener unas Hogueras muy buenas y con un impacto económico bastante fuerte".

Su perfil de gestor que destacó durante la campaña que le llevó a la presidencia de la Federació cree que está dando sus frutos. "Y ya estamos trabajando muy duro en las Hogueras de 2025 porque habrá un giro con las subvenciones con el Ayuntamiento de Alicante porque nos han abierto la puerta", avanza.

El presidente de la Federació de Fogueres David Olivares, en la Casa de la Festa.

Olivares endurece el tono al abordar esta cuestión y se aparta por un momento la sonrisa con la que suele ejercer de embajador festivo de la ciudad. Y lo hace porque critica que "hacía falta una mayor gestión y escuchar a las empresas privadas y al Ayuntamiento de Alicante" en alusión al equipo anterior que dirigía la Federació.

Prueba de esa afirmación, añade, es que "me he encontrado con convenios con que solo se ha hecho una visita y ya". Un ejemplo de lo que considera un abandono del trato que se debe dar a quienes invierten su dinero en la realización de las Hogueras. Frente a ello, contrapone que "he firmado 30 convenios". De ahí que recalque que "mi trabajo vela por la seguridad y la fiesta".

Con la India

Uno de los últimos que prueban esa voluntad de apertura y de relacionarse más, plantea la relación con el gigante asiático de India. Así ha anunciado la firma de un convenio de colaboración con el embajador de este país en España, Dinesh Patnaik, por el que el estos premiarán aquellas escenas de Hogueras que representen su cultura y tradiciones. Un logro del que resaltan la importancia de la colaboración, en este caso, con la fundación Dharma a través de su presidente en Alicante, Luis Pulido.

Belén Mora y David Olivares con el embajador de la India en España, Dinesh Patnaik.

Y el tema económico sabe Olivares que es un tema sensible, como ya alertaba precisamente la anterior presidenta en el complicado mandato que tuvo que afrontar la suspensión por la pandemia en dos ocasiones, mientras las Fallas de Valencia solo lo hicieron en una.

Ese reparto de las nuevas ayudas económicas ya anticipa que es "una medida que iba a ser antipopular". Olivares sostiene que "hay que ajustar los baremos de esa disparidad en las categorías y habrá que ajustar las subvenciones para que equipare el gasto que se hace en la parte más importante de la fiesta, que es el arte efímero, el monumento". Eso sí, como puntualiza, "ahí digo que esta federación va a cuidar de todas por igual desde la especial hasta la sexta".

El presidente concluye valorando la importancia de los foguerers y barraquers que le acompañan. "Tengo un gran equipo que se está acostumbrando a mi forma de ver la fiesta, a la que se están acoplando bastante bien. Me hacen pensar porque tengo un temperamento un poco fuerte, pero al final uno recapacita porque he madurado a nivel festero y las cosas van bien", concluye.

