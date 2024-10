Dimite la dirección deportiva del Eldense en plena temporada

Conmoción en el fútbol alicantino con el anuncio de la dimisión en plena temporada de la dirección deportiva del Club Deportivo Eldense, dirigida por el director deportivo Manuel Guill, Hugo Rico como adjunto a la dirección deportiva y el secretario técnico Víctor Lafuente.

El club ha dado a conocer la noticia en la tarde de este jueves 10 de octubre a través de un breve comunicado en el que se compartía la decisión "irrevocable" de no continuar en la entidad.

"Desde el club queremos agradecerles profundamente toda su trayectoria en el decano de la provincia de Alicante durante estas últimas cinco temporadas", han señalado.

El Eldense ha recordado que "han sido unos años inolvidables para la ciudad de Elda, llenos de éxitos deportivos con tres ascensos consecutivos desde Tercera Federación a LaLiga Hypermotion y la consecución de la permanencia en la categoría de plata del fútbol español". Así, les ha comunicado a los tres miembros de ya la anterior dirección deportiva "la mejor de las suertes en su futuro profesional y personal".

Por su parte, Manuel Guill, ha publicado un comunicado en el que ha manifestado que "es el momento de dar un paso al lado. Ser director deportivo de este club, mi club, ha sido un honor que llevaré conmigo para siempre".

"No me voy solo con recuerdos, me voy con el orgullo de haber formado parte de una historia que nos pertenece a todos los eldenses y que contaremos orgullosos a nuestros hijos y nietos como así hicieron con nosotros nuestros mayores", ha añadido.

En su mensaje ha repasado la historia reciente del club y los éxitos cosechados. "Juntos, logramos tres ascensos consecutivos, una permanencia y dejamos al club con una temporada ilusionante por delante, desafiando todas las expectativas, superando barreras que parecían imposibles", ha resaltado.

"Quiero agradecer profundamente a mis compañeros de la Dirección Deportiva, Víctor Lafuente y Hugo Rico, protagonistas con mayúsculas de todos estos éxitos. Su trabajo incansable, su dedicación y su visión nos han llevado a lo más alto. Víctor y Hugo, ha sido un privilegio trabajar junto a vosotros. Gracias por compartir conmigo cada paso de este camino y por ser piezas clave en la construcción de este éxito", ha apuntado.

Además, ha tenido palabras para el presidente del club, Pascual Pérez, a quien considera "el máximo artífice del crecimiento y éxito del club. Gracias por confiar en mí en los momentos más difíciles, por tener la personalidad de tomar decisiones impopulares cuando tocaba y por brindarme la oportunidad de liderar este proyecto. Si bien, no ha explicado los motivos detrás de su decisión.