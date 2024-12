Todo lo que necesitas saber sobre Vigolandia 2024: fechas, horarios, atracciones y precios

La Navidad es una época mágica que despierta en los niños una emoción indescriptible. Entre los villancicos, las luces brillantes que adornan las calles de Vigo, el saber que van a conocer a Papá Noel, la alegría de abrir los regalos y la genial cabalgata de Reyes, los más pequeños disfrutan al máximo de estas fiestas llenas de reuniones de familiares y amigos. Sabiendo que en Vigo se vive la Navidad a un máximo nivel, el ayuntamiento no se ha olvidado de su público infantil y ha sumado a sus atractivos el enorme parque infantil de Vigolandia.

El Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acogerá una nueva edición de Vigolandia los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Cinco días de disfrute para las familias con una multitud de atracciones para los más pequeños. En Treintayseis te contamos las novedades que trae este año y todo lo que necesitas saber sobre este evento.

Vigolandia, el paraíso navideño de los niños

Vigolandia celebra este 2024 su 20.ª edición con muchas novedades que aumentan su disfrute. Situado en la Avenida del Aeropuerto, 772, el Ifevi habilita un espacio especial de 22.000 m2 para el ocio y la diversión de todos sus asistentes con multitud de actividades, manteniendo su carácter social y benéfico.

Entre los juegos y actividades que se ofrecen se encuentran los populares hinchables de gran tamaño, el puente tibetano de 50 metros o el circuito corre corre, además de las principales novedades de este año, destacando la zona de láser tag y el espacio Lego. También habrá un taller de minichef, juegos de mesa y el parque de educación vial de la Policía Local.

Regresa el certamen de pintura con el lema As luces de Vigo no Nadal, todo un clásico de los centros escolares de la ciudad olívica que ya va por su XVI edición. Cabe destacar que Vigolandia no deja atrás su espíritu solidario. Durante el transcurso de los cinco días en los que estará disponible se habilitará en la entrada principal del mismo recinto una zona dedicada a la recogida de juguetes (usados o nuevos) y alimentos no perecederos. Si tienes pensado acudir alguno de los días al parque infantil, no pierdas la oportunidad de colaborar aportando tu granito de arena, por mínimo que sea.

Estas son las instituciones y empresas que colaboran y apoyan a la organización de Vigolandia: el Ayuntamiento de Vigo, el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), Alcampo, Catering Galicia, Grupo Radio Vigo, Federación Galega de Billar, Federación Galega de Tenis, Limpiezas Almi, Policía Local de Vigo, Riescontrol, AgruDeBam, Agrupación Deportiva Escolar Baixo Miño-Always TM, Montes de Vigo, SDE Group, VeoVisión Soluciones IP y Vodea – Voluntarios Asistencia Sanitaria.

Precios y horarios de Vigolandia 2024

Después de superar la emoción de los regalos de Papá Noel en Nochebuena y la comida del día de Navidad, el 26 de diciembre abre sus puertas Vigolandia. Su inauguración tendrá un horario especial de 16:00 a 20:00 horas. Los días restantes (27, 28, 29 y 30 de diciembre) abrirá de forma ininterrumpida desde las 12:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde. Así, los niños podrán acudir en cualquier momento del día a este enorme parque infantil para jugar y disfrutar con sus amigos. El plan perfecto para terminar el año por todo lo alto.

Este año la entrada tiene un precio de 7 euros. Dentro de Ifevi habrá disponible un espacio de restauración y cafetería para poder comer y tomar algo mientras los más pequeños se lo pasan en grande.

Atracciones disponibles

El estupendo parque infantil de Vigolandia contará con varios hinchables de gran tamaño, una pista de obstáculos de 145 metros de ancho y un wipe-out de 70, sumado a su puente tibetano de 50 metros y la gran tirolina de 53. Los amantes de las piezas Lego tendrán una cita especial en este evento, además de la oportunidad de realizar batalles con Láser Tag.

Estas son algunas de las incontables actividades disponibles durante los cinco días de Vigolandia: