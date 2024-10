El bocadillo más original de las Rías Baixas se sirve en este bar: es muy rico en proteínas

Los bocadillos son la opción más socorrida cuando vamos de excursión a la playa o al monte. Son fáciles de preparar y combinan a la perfección con una larga lista de ingredientes: desde jamón serrano y tomate hasta atún, queso, huevo cocido y mayonesa. Hay quien utiliza pan de panadería y quien aprovecha el pan de molde que tiene en casa para no desperdiciar comida.

Las Rías Baixas son el destino favorito de la mayoría de gallegos y visitantes por sus espectaculares playas de arena blanca y aguas de color azul turquesa, si bien en realidad cualquier época del año es buena para conocer esta bonita zona que se encadenan desde Fisterra hasta Baiona. Si has salido con prisas y te has olvidado el bocadillo en casa, no te preocupes porque en O Grove encontrarás uno de los bocadillos más deliciosos de la zona.

Pan y pulpo

Ni caldeirada de raya ni mejillones en escabeche. El ingrediente que utiliza el café-bar Portiño de O Grove para preparar uno de los bocadillos más originales de las Rías Baixas es un clásico de la cocina gallega: pulpo cocido. En prácticamente cualquier bar, taberna o restaurante de Galicia es posible degustar exquisitas raciones de pulpo á feira, pero no cualquiera se atreve a meter este plato típicoentre dos crujientes panes.

Tiene un precio de 12 euros y los comensales hablan auténticas maravillas del bocadillo de pulpo á feira que preparan en este establecimiento de hostelería. "Que puedo decir, cada vez que vamos, es visita obligada. El bocata de pulpo no nos lo quita nadie. Local pequeño y agradable. Después de unas cuántas visitas hemos de decir que nos encanta todo lo que hemos probado", dice Mónica Q en una reseña en Google.

El secreto de este bocadillo reside en cocinar bien el producto y utilizar un pan de calidad. Pero si no quieres pedir un bocata entero, el café-bar Portiño de O Grove prepara tostas de pulpo y queso de Tetilla fundido que, por supuesto, merece la pena probar. Las raciones de zamburiñas, chipirones, berberechos y croquetas también deberías probarlas por su excelente relación calidad-precio.

El café-bar Portiño de O Grove es un acierto seguro para los fanáticos de la gastronomía gallega. El local está situado al lado del Mercado Municipal y abre sus puertas todos los días de la semana, excepto los lunes, en horario ininterrumpido de 12:00 a 23:00 horas. No hay excusas para no probar su bocadillo de pulpo: te encantará y desearás repetir.

Un alimento rico en proteínas

Preparación del pulpo.

El pulpo (Octopus vulgaris) es un molusco cefalópodo que vive en el Mediterráneo, Atlántico y Pacífico. Aunque, hoy por hoy, el pulpo está de temporada en nuestros mercados todo el año, los meses de septiembre a abril son los mejores para su consumo.

Tiene un gran valor culinario y su carne es de muy buena calidad. "Es fuente de proteínas y posee un bajo contenido en grasas, que determina su escaso contenido calórico; también bajo, es su aporte de colesterol", apunta la Federación Española de Nutrición (FEN).

Respecto al contenido en minerales, el pulpo es fuente de selenio, yodo, fósforo, calcio y zinc. "Una ración de pulpo aporta el 76% de las ingestas recomendadas de selenio para hombres y el 97% para mujeres de 20 a 39 años que practican actividad física de forma modera".

Además, los aportes vitamínicos más significativos, según la Federación Española de Nutrición, son los de vitamina B6, B12 y niacina, y en cuanto a las vitaminas liposolubles, el pulpo es fuente de vitamina E, que ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias.