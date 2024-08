¿Es esta la fiesta del mes en Galicia? Una fiesta del agua, un combate naval y muchos conciertos

Las fiestas de San Roque en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) es una de las mayores de toda Galicia y está declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este año, entre el miércoles 14 y el domingo 25 de agosto, habrá todo tipo de eventos en la localidad, entre ellos conciertos, espectáculos de fuegos artificiales y un fiesta del agua.

Los festejos arrancarán con el pregón a cargo de Alberto Avendaño y con la tradicional ofrenda floral al santo en la plaza de España. A lo largo de estos días habrá eventos para todos los públicos: desde conciertos en el parque da Xunqueira hasta degustaciones de empanada gallega.

Entre los artistas y grupos que visitarán el municipio de Vilagarcía de Arousa están Guadi Galego, Café Quijano, Anni B. Sweet y Antonio Carmona. También estará la hija de Montserrat Caballé, Montserrat Martí, y la sobrina de Luciano Pavarotti, Simona Todato, que homenajearán a su madre y a su tío, respectivamente, con el concierto 'Querida Montserrat, Querido Luciano'.

Pero eso no es todo. El sábado 24 sonarán en la avenida da Mariña algunos de los mejores éxitos de Queen, como We will rock you, I want to break free, Don't stop me now, Bohemian Rhapsody y We are the Champions, en el concierto tributo Remember Queen.

El programa de festejos también incluye varias verbenas con las orquestas Trébole y Olympus, además de la multitudinaria y esperada Fiesta del Agua, que tendrá lugar el viernes, 16 de agosto, a partir de las 12:00 horas.

Por otra parte, Vilagarcía de Arousa celebrará el Combate Naval, con un gran espectáculo de fuegos artificiales, el sábado 24 a las 00:00 horas, mientras que al día siguiente, el domingo 25, tendrá lugar le desfile de carrozas por el municipio.