La Navidad de Vigo sorprende a Nueva York: "Pensé que era un espejismo"

En los últimos años, el regidor de Vigo, Abel Caballero, ha trabajado incansablemente para que la Navidad de Vigo se pudiese avistar nada menos que desde Nueva York. Como no queda claro si, efectivamente, el brillo de la estrella del árbol de Porta do Sol se puede percibir desde la Gran Manzana, el popular alcalde olívico ha pasado a su "plan b": Llenar la gran urbe americana con carteles alusivos al evento navideño vigués.

La cartelería, instalada en las marquesinas de los autobuses de Nueva York, sigue sorprendiendo a los neoyorkinos: Locales, visitantes y adoptados. Al menos eso es lo que parece cuando se revisa la red social "X". En ésta, un tuitero se sorprendía al encontrarse en Midtown Manhattan, concretamente, en la calle 28 west con la novena avenida esta publicidad de la Navidad de Vigo.

Pesé que era un espejismo.



Estaba viendo esto en lontananza y no lo podía creer.



Midtown Manhattan, Nueva York, calle 28 west con 9a avenida pic.twitter.com/47udBCV5MR — Héctor Estepa 🌎 (@hectorestepa) November 18, 2024

Así, después de haberlo proclamado en innumerables ocasiones, el regidor olívico le ha "enviado" el mensaje por escrito a los neoyorquinos: "La mejor Navidad del mundo está en Vigo" y "Vigo es la mejor ciudad para vivir" -"The world's best Chistmas is in Vigo" y "Vigo, the best city to live".

Estos carteles promocionales no solo están en Nueva York, pues el Gobierno vigués ha enviado hasta 826 a otras ciudades como París, Roma, Londres, Madrid, Oporto o Lisboa.