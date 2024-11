La Navidad de Vigo da la vuelta al mundo: Por fin se pueden ver sus luces desde Nueva York

Desde que las luces de Navidad de Vigo comenzaron a despuntar, ya había una rivalidad con la ciudad de Nueva York. Ya sea porque se encuentra en línea recta cruzando el Atlántico o porque las luces de Times Square son famosas en el mundo entero, el eslogan de "las luces de Vigo se verán desde Nueva York" se convirtió en toda un mantra para Caballero.

Años después, las luces de Vigo se han consolidado como una de las atracciones turísticas más destacadas del país en la temporada navideña, y finalmente, pueden verse incluso en Nueva York... o al menos en su publicidad. El Concello de Vigo no ha escatimado en gastos para promocionar este gran atractivo, y ahora marquesinas en ciudades como Londres, Nueva York y París anuncian el espectáculo luminoso que ofrece Vigo.

Con un cartel que invita visitar conocer la ciudad, el Concello no duda en afirmar que "The world's best Chistmas is in Vigo (La mejor Navidad del mundo está en Vigo)". A lo que, por supuesto, añaden "Vigo, the best city to live (Vigo, la mejor ciudad para vivir)".

En total, son 826 carteles los que recubren algunas de las "cuidades más importantes del mundo", entre las que se encuentran París, Roma, Londres, Madrid, Oporto, Lisboa y, por supuesto, Nueva York.