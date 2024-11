Caballero apunta que el AVE hasta la frontera "podría estar en 2030", pero no hasta Oporto

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, toma la posición del gobierno central y culpa a Portugal de que la conexión de alta pelocidad entre Vigo-Porto no este lista para 2030. Así, ha subrayado este miércoles que el Gobierno de España, a través del ministro Óscar Puente, ha confirmado que el tramo de AVE hasta la frontera con Portugal "podría estar listo en 2030", aunque ha reconocido que no así la línea completa hasta Oporto, debido al retraso por parte de Portugal, que "necesita dos años más".

En declaraciones remitidas a Europa Press, el regidor olívico ha subrayado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible dejó "claro" que los dos países han llegado a un acuerdo para completar el eje Vigo-Oporto en 2032, "pero no porque España no lo priorice, sino porque Portugal no es capaz de seguir ese ritmo".

"Yo sigo planteando la necesidad de que esté en 2030, porque tenemos que tener el objetivo en el tiempo en que España sea capaz de acabarlo", ha planteado, antes de admitir que "la línea entera no puede estar hasta 2032 porque en el país vecino "van a su ritmo".

Con todo, ha destacado que Óscar Puente aclaró que el Gobierno "no prioriza ninguna línea" por encima de la conexión entre Vigo y Oporto, y ha insistido en la necesidad de hacer "una gran línea europea", que conecte Lisboa, Vigo y Madrid directo por Cerdedo, además de conectar, también por Cerdedo, con Euskadi y Francia, porque "eso es construir Europa".

Se mantienen los conciertos reivindicativos

Caballero también ha confirmado que mantiene las concentraciones y conciertos reivindicativos anunciados para los próximos 26 de noviembre, 11 de diciembre y 3 de enero, para demandar el AVE directo a Madrid, la conexión Vigo-Oporto y la autovía en túnel a O Porriño.

Por otra parte, Caballero ha censurado que la senadora del BNG, Carme da Silva, que fue quien planteó la batería de preguntas sobre el AVE Vigo-Oporto al ministro, "no apoya ni dice una palabra" sobre el AVE entre Vigo y Madrid directo por Cerdedo que, para el alcalde, "es la gran prioridad de Vigo" y "debe ser la prioridad de toda Galicia".