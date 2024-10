Indignación en Galicia ante las declaraciones de Sánchez: La prioridad es el AVE Lisboa-Madrid y no Vigo-Porto

Las declaraciones acometidas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante la XXXV Cumbre Hispano-Lusa en relación con el AVE que conectará España con Portugal han generado gran polémica en Galicia. Allí, Sánchez compartió el compromiso prioritario del Gobierno español con la conexión Madrid-Lisboa y, en segundo plano, la conexión Oporto-Vigo.

David Cabezón / Xunta Galicia y norte de Portugal suscriben un manifiesto para que el AVE llegue en 2032

Así, el presidente ha destacado que "el compromiso del Gobierno de España respecto al AVE Madrid-Lisboa es 2030, y es el horizonte en el que estamos trabajando. Sobre el AVE Lisboa-Oporto-Vigo, el compromiso del gobierno de España, que compartimos con el gobierno portugués, es el año 2032".

Ante estas declaraciones, el primer ministro portugués, Luis Montenegro, quiso mostrar su desacuerdo con el orden de prioridades del gobierno español y asegurar que la prioridad de su Gobierno es la conexión con la frontera gallega. "La conexión Oporto-Vigo es nuestra prioridad, ya hemos adjudicado el primer tramo de esta conexión y queremos anticipar incluso el calendario", dijo.

Pedro Blanco: El AVE Vigo-Oporto "sigue siendo prioridad"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha insistido este jueves en que la conexión por alta velocidad ferroviaria entre Vigo y Oporto "sigue siendo una prioridad para el Gobierno", y en que "el compromiso es claro" con este trazado, además de con la conexión entre Galicia y la meseta.

Así lo ha manifestado en A Coruña, al ser preguntado por los medios de comunicación mientras asistía a la inauguración de la reunión de la Asociación de Museos e Centros de Ciencia e Técnica de España.

Según recoge Europa Press, Blanco ha matizado este jueves que la salida sur ferroviaria y la conexión con Oporto desde Vigo "está absolutamente confirmada" y "se va a llevar a cabo". Así, ha restado importancia "al hecho de que una (la conexión con Lisboa) vaya más rápida que la otra", y ha descartado que eso suponga una priorización de una sobre la otra.

Rueda afea a Sánchez "hablar una vez más en contra de Galicia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha echado en cara al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "hablar una vez más en contra de Galicia". En declaraciones a Europa Press en Santiago, Rueda ha agradecido del compromiso ratificado por el Gobierno luso y ha proclamado que Portugal "ya está en fase de licitación de las obras para cumplir" el objetivo (el último horizonte que hay sobre la mesa, asumido por Portugal y también por la Xunta es el del año 2032 para la conexión del Norte).

También Sánchez apuntó en la pasada jornada a 2032, pero el Ejecutivo autonómico considera que, con los pasos actuales dados por el Gobierno de España, no es un plazo "realista".

A renglón seguido, ha recordado que, en su último encuentro en La Moncloa, él trasladó a Sánchez que esta era una cuestión "fundamental" para Galicia. "Me escuchó y no dijo nada. Ahora por lo menos habla claro y ha manifestado sus prioridades", ha recalcado, antes de incidir en que la Xunta no tiene "absolutamente nada en contra" de que se haga conexión con otras comunidades, pero no "en detrimento de Galicia".

Luis López lamenta que Portugal defiende "mejor" que Sánchez a Galicia

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha valorado negativamente que las prioridades de Pedro Sánchez. "Lamentar que los intereses de Galicia, en lo que se refiere al AVE, estén mejor defendidos por el Gobierno de Portugal que por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha manifestado este jueves, y ha que asegurado que el Ejecutivo central "maltrata a los gallegos".

Según Luis López, "las prioridades que tienen en Madrid no coinciden para nada con las de los pontevedreses", según se constata ante la previsión de España de culminar en 2030 los 200 kilómetros que faltan entre Toledo y Plasencia, mientras pospone los 25 entre la estación viguesa de Urzáiz y la de Valença.

Europa Press informa de que el presidente de la Diputación de Pontevedra ha lamentado la gestión del Gobierno de España respecto a Galicia en materia de infraestructuras, una gestión que "deja mucho que desear".

Abel Caballero: "El AVE Vigo-Porto es una prioridad irrenunciable para esta ciudad"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero comparte la celeridad del primer ministro de Portugal en unir el eje atlántico en alta velocidad ferroviaria, y celebra la prioridad que señaló el Montenegro, que es la unión Lisboa–Porto–Vigo, para luego llegar hasta Madrid.

El alcalde dice que la línea de alta velocidad entre Vigo y Porto es "irrenunciable" y pide a los gobiernos de España y Portugal acortar los plazos, fijados por ambos países para el 2032. El regidor vigués dice que la fecha de puesta en funcionamiento del AVE Vigo–Porto tiene que ser el 2030. "Dedicaré mi esfuerzo a la completa defensa de la ciudad de Vigo. Mi prioridad es Vigo y voy a defender a la ciudad frente a quién sea y lo haré acompañado de la ciudadanía".