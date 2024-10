El mal tiempo retrasa la llegada de la Navidad en Vigo

La tarde de este jueves, 24 de octubre, guardaba mucha expectación en la ciudad olívica. El anuncio del regidor de que se llevaría a cabo el encendido del reloj que marcaría "la cuenta atrás para el comienzo de la Navidad" puso en vilo hasta a los más escépticos, que comenzaron a sospechar que, por fin, se revelaría "el secreto mejor guardado: el día que se encenderá Vigo".

Sin embargo, poco sabíamos que, Abel Caballero y, las inclemencias del tiempo, tenían otros planes para la jornada de hoy. La esperanza empezó a decaer a primera hora de la tarde, cuando, en un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero adelantó que gracias al reloj "iremos siguiendo cuánto nos queda para la Navidad y por el camino encenderemos las luces en algún día que ya diré".

Pese a que el regidor olívico no fue lo suficientemente claro como para esclarecer las dudas de los vigueses más ansiosos, la mayoría ya había dado por hecho que hoy no se revelaría el gran secreto. Sin embargo, no quedaba más que esperar a las 19:30 horas y comprobarlo.

Pero ya no será así. En Vigo no ha sido el Grinch quien se ha robado la Navidad, sino el mal tiempo, que ha obligado al gobierno municipal a posponer "la cuenta atrás para el Nadal debido a las condiciones climatológicas". Y, como todo lo que rodea el encendido de las luces es una gran incógnita, todavía no sabemos cuál será la nueva fecha para el encendido del reloj.